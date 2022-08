Când a aflat fiica lui Aurelian Preda cine este mama ei biologică? Ani întregi nu a știut adevărul: "Am crescut cu o mamă care era, de fapt, nașa mea"

In articol:

Fiica lui Aurelian Preda a fost invitată recent în cadrul podcastului găzduit de Valentin Sanfira. Printre altele, tânăra a rememorat și momentul în care a aflat despre mama ei biologică, care era nimeni alta decât cea pe care o credea verișoară.

Anamaria Rosa: "Am crescut cu o mamă care era, de fapt, nașa mea"

Anamaria Rosa a aflat târziu că cea care a crescut-o ani la rând, pe vremea când era doar un copil, era de fapt nașa ei, ci nu cea care i-a dat viață.

Fiica lui Aurelian Preda a descoperit adevărul ulterior, când i s-a spus că mama ei biologică este femeia pe care o considera verișoară, nepoata tatălui său: "Am crescut cu o mamă care era, de fapt, nașa mea. Am aflat că mama mea este alta. Mama mea e State Ioana Magdalena. Eu știam atunci că e verișoara mea, fiind fata surorii tatălui meu. Eu nu întrebam de mama, dar când am aflat, am ținut ascuns și apoi am întrebat. Ea, de fapt, m-a botezat.", a declarat Anamaria Rosa, în cadrul podcastului amintit.

"Mi s-a spus că el m-a adoptat"

Anamaria Rosa a vorbit și despre momentul în care i s-a spus că Aurelian Preda a adoptat-o: "Mi s-a spus că el m-a adoptat…Mi-a zis mereu că e tatăl meu biologic. Mama îmi spune că nu e așa, că nu sunt fiica lui. Nu am stat să stau să dezgrop, să fac teste ADN. Tatăl meu m-a crescut, a fost lângă mine când eram bebeluș. Eu știu ce simt în sufletul meu. Mai mult de atât nu contează.", a mai spus fiica lui Aurelian Preda.

