Erno Varga a venit la show-ul de talente, unde îniante de a cânta și-a spus povestea. Tânărul a povestit că și-a petrecut copilăria mutat fiind dintr-un orfelinat în altul, după cum se muta mama lui cu domiciliul. Ernest Varga, cum îl cheamă de fapt pe bărbatul de 31 de ani, locuiește acum în Oradea și este spălător de vase într-un restaurant din oraș.

Erno Varga a impresionat pe toată lumea când a început să cânte operă, iar vocea sa caldă l-a făcut pe Andi Moisescu să-l treacă direct în semifinale.

Numai că, Ernest Varga nu este chiar necunoscut și nici pentru prima data la tv. El a fost remarcat în vara anului 2018, atunci când un turist l-a filmat în timp ce cânta la pianina din Parcul Libertății din Oradea.

”Ne plimbam prin Oradea și dintr-o dată ne-a atras atenția o muzică magică. Ne-am apropiat și am descoperit un tânăr în șlapi ce canta la un pian în parc. Am fost fermecați de muzica lui. Am descoperit că provine de la casa de copii și lucrează ca spălător de vase. Nu are educație muzicală și nici prea multă formală. Dar ce cântă e FENOMENAL!”, scria atunci cel care a urcat videoclipul cu Erno Varga pe Youtube, iar clipul a făcut aproape peste 750.000 de vizualizări doar într-o lună, fiind distribuit masiv în mediul online. Devenit la scurt timp celebru printre orădeni, Erno Varga a fost invitat la diverse emisiuni tv, impresionând atât cu talentul său, dar și cu povestea lui de viață.

Ceea ce a șocat multă lume este faptul că Erno Varga cântă senzațional la pian și la chitară fără a avea studii. De altfel, în momentul în care a fost filmat în vara lui 2018 cântând la pian în parc, a povestit că începuse să exerseze cu doar 3 luni înainte. Erno Varga cântă într-o biserică din Oradea, iar în ultimii ani a apărut de mai mulet roi în diverse filmulețe postate pe Youtube.