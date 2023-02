Când a început, de fapt, Vescan, să câștige bani din muzică? Artistul a povestit despre greutățile din carieră: "Am și muncit la un moment dat la o benzinărie"

In articol:

Vescan este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară și generații întregi îi fredonează melodiile sale. Vedeta a mărturisit de curând că va reveni pe scenă, după pauza de aproximativ 2 ani și jumătate, în care a avut probleme de sănătate.

Când a început Vescan să câștige bani din muzică?

Nu e ușor să fii artist. Vescan afirmă acest lucru și povestește cum a început experiența lui în muzică. Invitat la emisiunea Duet, moderată de Alexandra Ungureanu, artistul își deschide sufletul și dezvăluie de când a început să câștige bani din muzică. La început a trebuit să muncească în paralel, pentru că arta nu îi dădea posibilitatea să se întrețină.

"Banii veneau la artist când, cum. Când se împart banii unde trebuie și când trebuie...Nu pot să mă plâng. Acum trăiesc doar din muzică. În primii 10 ani nu reușeam, aveam frustrarea asta. În primii 8-9 ani nu prea am făcut bani din muzică. Am și muncit la un moment dat la o benzinărie, eram casier. Chiar dacă nu aveam un succes nebun cu muzica, îmi organizam singur concertele. În primii 10 ani nu aveam bani de nimic să fac din ce mi-aș fi dorit din punct de vedere muzical. Am în plan un plan de business. Am în plan să fac un plan. Aș vrea ceva tot cu muzica sincer, tot pe acolo. Nici în vacanțe nu am mai fost de 2 ani. Ultima dată am mers la Barcelona 11 zile.", a declarat Vescan.

Vescan regretă că și-a arătat mai mult latura artistică, decât cea umană

Vescan își dorește ca piesele lui să aibă mai mult succes și își dă seama că poate l-ar fi ajutat dacă oamenii l-ar fi cunoscut și ca om. La fiecare apariție, vorbea doar despre carieră și mai puțin despre viața personală. Acum, Vescan este pregătit să arate lumii cum este cu adevărat.

"Eu sunt mega axat. Mă pierzi în studio câte trei zile, nu ies de acolo. Fiind focusat doar pe muzică, e posibil să fi arătat mai puțin din omul din spatele pieselor. Eu nu ocolesc întrebări, dar înainte când mergeam la televizor, vorbeam doar despre piesa în cauză. Nu vorbeam de mamă, frați, surori, nimic, erau doar piesele și atât. Nu știu dacă mă ajută neapărat, că piesa trebuie să fie tot bună", a mărturisit Vescan, la Duet.

