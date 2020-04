Când a născut de fapt Simina de la Puterea Dragostei! A ascuns data

In articol:

Simina a mărturisit că a ascuns data în care s-a dus la maternitate, pentru că a vrut să fie liniștită. ”Nu am vrut să vină spre noi energiile negative ale celor care îmi vorbesc urât și mie și lui Alex. Așa că am preferat să țin ascuns”, a povestit recent Simina, pe vlogul ei.

De altfel, soția lui Alex Zănoagă a povestit că luni, 6 aprilie, la 8.15 a venit pe lume micuțul Dominic. ”Totul a decurs perfect. Am făcut cezariană, am avut doar anestezie epidurală, iar după ce medicul l-a scos pe Dominic, mi l-a adus și mi l-a pus lângă obrazul meu. S-a liniștit brusc, a fost un moment care mi s-a părut divin. Era atât de frumos, nu-mi venea să cred că eu am putut să fac copilul ăla așa de perfect”, a povestit Simina. Dominic a avut 54 cm și 3,820 kg și cum totul a fost perfect, a primit nota 10 la naștere.

Câteva zile mai târziu, Simina și micuțul Dominic au fost aduși acasă de Alex, care este atât de mândru de băiețelul său încât abia se dezlipește de el. ”Dominic e sănătos, e cumințel și noi avem mare grijă de el. Până acum totul a fost perfect”, a mai spus Simina despre bebelușul ei, care peste câteva zile va împlini trei săptămâni.

Alex Zănoagă nu a putut să fie în spital lângă Simina și Dominic

Simina de la puterea Dragostei a mai spus că i-a fost foarte greu singură în spital și abia aștepta să plece acasă. Era nerăbdătoare și să îi vadă reacția lui Alex Zănoagă când îți va ține prima dată copilul în brațe.

Din cauza epidemiei de coronavirus, Alex nu a avut voie în spital, așa că l-a văzut pe micuț în primele zile doar prin imaginile trimise de Simina. ”Tremura tot când l-a luat pe Dominic în scoică. Nu mă așteptam să fie chiar atât de emoționat când l-a văzut prima dată”, a mărturisit Simina, soția lui Alex Zănoagă.