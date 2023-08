"Când am luat-o plângea" Andreea Marin a simțit că i se sfâșie sufletul când a găsit-o pe fiica ei așa. Ce s-a întâmplat cu Violeta în America. Aproape că nu-i mai venea să se întoarcă în țară: "Ar mai fi vrut să rămână"

In articol:

Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr., Violeta, este o adolescentă hotărâtă și știe exact ce își dorește de la viață, deși are doar vârsta de 15 ani. De curând, fata celor două vedete a aplicat pentru o bursă în cadrul unui program din America, iar aceasta a reușit să se califice, alături de alți elevi din toată lumea.

Violeta Bănică a fost extrem de încântată de întreaga experiență de peste hotare, iar alături de mama sa, Andreea Marin, tânăra a povestit concret cum s-a desfășurat totul, mărturisind că la finalul programului i-a fost foarte greu să plece, ba chiar mama ei a găsit-o cu lacrimi în ochi, atunci când a mers să o ia pentru a se întoarce înapoi spre România.

Citește și: „Ne vedem! Detalii la momentul potrivit” Andreea Marin revine la prima ei iubire! Fanii nu credeau că va da această veste prea curând: „Deschiderea unei emisiuni noi”

„Violeta Bănică: Am fost în San Diego în această vară și a fost într-adevăr superb. Am fost la un program de leadership, a fost o experiență extraordinară, nu mă așteptam să întâlnesc atât de multe persoane ca mine, elevi din toată lumea, cred că erau 26 de țări acolo. Cred că au aplicat (n. red. pentru bursă) 1000 de oameni. În total am stat zece zile, șapte în acest program.

Andreea Marin: A plecat foarte emoționată. Când am luat-o plângea pentru că ar mai fi vrut să rămână. Când a ajuns acolo și am lăsat-o, eu cu lacrimi în ochi, recunosc, mi-a fost foarte greu. Chiar dacă a fost despărțirea doar o săptămână și eu eram undeva aproape, așteptând-o, n-am intervenit deloc în acest timp.”, au declarat cele două, în cadrul emisiunii moderate de Cătălin Măruță.

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Cum au fost surprinși Kanye West și Bianca Censori. Criticii săi fac apel ca artistul și „soția sa” să fie închiși| FOTO- stirileprotv.ro

Violeta Bănică își dorește o carieră în domeniul Dreptului

De asemenea, Violeta Bănică știe exact că își dorește o carieră în domeniul Dreptului, iar pentru acest lucru va face tot ce îi stă în putință, asta doar pentru a-și îndeplini visul.

Citește și: VIDEO Radu Ștefan Bănică, surprins vânzând bilete la cinema! Artistul s-a reprofilat? Filmulețul cu fiul lui Bănică a ajuns viral

Mai este doar puțin până când fiica Andreei Marin va aplica la facultate, însă nu își dorește să studieze oriunde, ci în America, fiind susținută de ambii părinți în acest sens.

Citeste si: „Mama era acasă, a sunat-o pe sora mea și i-a spus că plutește gaz toată curtea, așa ca apa. Sora mea i-a spus să se ducă în casă, nu a mai apucat să ajungă la ușă.” Ce mesaj a transmis fiica soților care și-au pierdut viața în explozia de la Crevedia- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Brânză de oaie... doar cu numele. Cum recunoaștem falsurile de pe piață? Producător din Sibiu: ”Atenție la preț, gust și culoare”- stirilekanald.ro

Citeste si: Fiica Antoniei a împlinit 13 ani. Cum arată acum puștoaica și ce mesaj i-a trimis cântăreața: "Chiar am o adolescenta?"- radioimpuls.ro

„Violeta Bănică: Am foarte multe proiecte anul asta pe care vreau să le încep, abia aștept să lucrez cu toată lumea.

Andreea Marin: Ea e în momentul în care face foarte mult voluntariat, se pregătește pentru facultate, vizează Dreptul peste hotare.

Violeta Bănică: Vreau să dau la Drept în State. Faptul că aplic anul viitor la Universitate și am 15 ani pentru mine este atât de șocant, încât nu am procesat.”, au continuat cele două.

Violeta Bănică și Andreea Marin [Sursa foto: Instagram]