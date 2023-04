Când apare Agentul de noapte, sezonul 2? Vezi ce spun producătorii despre apariția unui nou sezon al serialului difuzat de Netflix

Ce spun producătorii despre sezonul 2

„Agentul de noapte” se bazează pe cartea cu același nume a autorului Mathew Quirk. Serialul a fost planificat inițial să fie o serie limitată, dar succesul neașteptat a făcut producătorii să se răzgândească.

Shawn Ryan, creatorul serialului, a vorbit despre serial, într-un interviu pentru Collider.

„Întotdeauna am știut că îmi doream ca fiecare sezon să fie o poveste de sine stătătoare.(...) În acest caz, centrul de greutate era Washington D.C. și Casa Albă și avea o mulțime de personaje, dar, în cea mai mare parte, am răspuns la majoritatea întrebărilor și am stabilit ce s-a întâmplat în asta. Să sperăm că aceasta este o călătorie cu adevărat satisfăcătoare pentru public.”, a spus Shawn Ryan.

Întrebat dacă are planuri pentru a lansa cel de-al doilea sezon al serialului, creatorul a dezvăluit câteva lucruri.

„Să sperăm că aceasta este o călătorie cu adevărat satisfăcătoare pentru public. Într-un sezon 2, dacă facem unul, cred că ar fi o locație cu totul nouă, cu un set cu totul nou de probleme și un număr mic de personaje din sezonul 1 ar face parte din asta, dar în mare parte personaje noi le-ar înconjura.”

Agentul de noapte, serial inspirat dintr-o carte

Serialul „Agentul de noapte” este bazat pe cea mai bine vândută carte a lui Matthew Quirk. Agentul FBI Peter Sunderland (interpretat de Gabriel Basso) este cufundat într-o conspirație politică profundă și trebuie să fugă și să ia decizii radicale pentru a-și salva țara.

Primul sezon al serialului „ Agentul de noapte” este format din 10 episoade. Pe parcursul lor, este prezentat un agent FBI care descoperă conspiratori în interiorul guvernului SUA în timp ce lucra într-o noapte la subsolul Casei Albe, împreună cu asasini necinstiți și un martor al crimei pe nume Rose pe care îl trebuie să se protejeze dacă va găsi vreodată vreun răspuns.

Surse: collider.com, esquire.com