Când apare Emily in Paris sezon 2. Anunțul așteptat de fanii serialului

În prezent există confirmarea că filmările vor începe la sfârșitul lunii aprilie 2021 și vor dura până la vară.

Emily in Paris sezon 2. Anunțul oficial

Emily in Paris revine cu sezonul 2[Sursa foto: Captură YouTube]

Emily in Paris este un serial de comedie-dramă original Netflix creat de Darren Star, creatorul Sex and the City.

În ciuda unui început controversat de viață pe Netflix, cu mulți critici francezi pentru portretizarea stereotipă a francezilor, Emily din Paris a câștigat o apreciere monumentală. Darren Cross, creatorul serialului, a ridicat din umeri acestor critici și tocmai a spus că se bucură că oamenii urmăresc spectacolul.

Începând cu 11 noiembrie, serialul a apărut în top 10 pe Netflix SUA timp de 29 de zile. În Marea Britanie, acest număr este și mai mare, fiind în continuare inclus în top 10 pentru 40 de zile consecutiv.

Emily in Paris Sezonul 2. Când încep filmările

Într-un interviu acordat AP, Darren Star a spus că producția va începe efectiv pe 3 mai 2021. Vor fi apoi câteva luni post-producție și localizare înainte de a ajunge la Netflix.

Filmările pentru primul sezon al serialului au avut loc la Paris în august 2019 (ceea ce este programat să o facă din nou în ciuda pandemiei), cu scene suplimentare filmate la Chicago în noiembrie 2019. Serialul a renunțat apoi la filmări în octombrie 2020, marcând 14 luni între începutul filmărilor și lansarea serialului.

Emily în Paris sezonul 2 ar putea să apară la sfârșitul anului 2021, cu toate acestea, 2022 pare un termen mai probabil în acest moment.

La ce să ne așteptăm de la Emily la Paris sezon 2

Într-un interviu acordat revistei Oprah, creatorul Darren Star a dat câteva informații despre ce să ne așteptăm de la al doilea sezon al Emily la Paris:

„În sezonul 2, ea [Emily] va face mai mult parte din țesătura lumii în care trăiește. Va fi mai mult un rezident al orașului. Va avea picioarele mai mult pe pământ. Ea își face o viață acolo."

După cum s-a încheiat sezonul, se pare că Emily se bucură de viața ei la Paris.

Emily și Gabriel au cedat în cele din urmă atracției lor unul față de celălalt, așa că așteptați să vedeți relația lor în devenire în sezonul 2. Cu Camille, fosta lui Gabriel, încă pe scenă, ne putem aștepta să vedem câteva momente potențial incomode.