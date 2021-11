Când apare Emily in Paris, sezonul 2? Aventurile lui Emily continuă pe Netflix, în curând

In articol:

Emily in Paris, sezonul 2. Când va apărea următorul sezon al serialul ”Emily in Paris”, difuzat de platforma de streaming Netflix.

Emily in Paris, sezonul 2. Când apar episoade noi din serialul de comedie

Când apare Emily in Paris, sezonul 2 [Sursa foto: Captură YouTube]

Emily in Paris a făcut furori cu primul sezon difuzat de Netflix. De aceea, fanii sunt curioși să afle când va apărea sezonul 2.

Primul sezon al serialului Emily in Paris s-a lansat pe Netflix pe data de 2 octombrie 2020 și a ajuns rapid în top 10 cele mai vizionate seriale de pe Netflix în România. Astfel, fanii au așteptat peste un an lansarea Emily in Paris sezonul 2.

Serialul o prezintă pe Emily (Lily Collins), o tânără în ascensiune a marketingului, care pleacă de la Chicago la Paris pentru un nou rol neașteptat.

Pe măsură ce se lovește de situații noi la locul de muncă și prin noile sale terenuri pariziene, își face câțiva prieteni pe drum, cum ar fi Mindy (Ashley Park) și Gabriel (Lucas Bravo), un bucătar visător care locuiește la parter.

Până la sfârșitul serialului de 10 episoade Emily și Gabriel își petrec în sfârșit noaptea împreună, după ce el rupe lucrurile cu iubita lui, Camille (Camille Razat).

Dar se pregătește să plece în Normandia pentru a-și deschide propriul restaurant. În scenele finale, planurile se schimbă și Gabriel poate continua să lucreze la bistroul său din Paris, ceea ce este o veste grozavă pentru Emily... până când Camille află și pare că vrea să se reîntâlnească cu vechea ei iubire.

Așteptarea a luat sfârșit: Emily in Paris, în curând pe Netflix

Când apare Emily in Paris, sezonul 2 [Sursa foto: Captură YouTube]

După ce telespectatorii Netflix au urmărit cu dragoste și ură drumul prin serialul, Emily a câștigat două nominalizări la Globul de Aur în 2021. Mai târziu, serialul a câștigat, de asemenea, un premiu Emmy.

Netflix a făcut marele anunț! Emily in Paris Sezonul 2 va avea premiera miercuri, 22 decembrie și a lansat și un teaser cu imagini noi. Clipul o arată pe Emily și prietenii ei plecând spre St. Tropez pentru o vacanță cu hoteluri de lux, petreceri generoase și peisaje superbe pentru selfie-uri.