Când apare serialul 1899, sezonul 2? Vezi când se lansează a doua parte a serialului lansat pe Netflix

Când apare serialul 1899, sezonul 2? Află când vom putea vedea episoade noi din serialul de pe Netflix, care s-a clasat în topul vizualizărilor în România.

Când apare serialul 1899, sezonul 2?

Serialul 1899 este un serial german, care a avut lansarea pe Netflix în data de 17 noiembrie 2022. Sezonul 1 al serialului 1899 a avut un succes răsunător pe platforma de streaming, mai ales în România, unde s-a menținut mereu în topul vizualizărilor.

1899 este un serial de dramă, horror și istoric, care este construit ca un puzzle. Acțiunea din primul sezon al serialului 1899 se desfășoară pe o navă numită Kerberos, care are la bord un grup de emigranți europeni care călătoresc în America pentru a începe o nouă viață.

Primului sezon al serialului 1899 se încheie în punctul culminant al acțiunii, de aceea se așteaptă ca povestea din serialul 1899 să continue într-un nou sezon.

Producătorii serialului 1899 nu au confirmat faptul că va exista un al doilea sezon, însă presa din străinătate speculează că sezonul 2 din serialul 1899 va avea

lansarea la finalul anului 2023, ba chiar 2024.

Cine sunt actorii din distribuția serialului 1899 [Sursa foto: Profimedia]

Cine sunt actorii din distribuția serialului 1899

Din distribuția serialului 1899, care s-a lansat pe platforma de streaming, Netflix, fac parte actori de diferite naționalități, care vorbesc diferite limbi.

Emily Beecham- Maura Henriette Franklin/Singleton

Aneurin Barnard- Daniel Solace

Andreas Pietschmann- Eyk Larsen

Miguel Bernardeau- Ángel

José Pimentão- Ramiro

Isabella Wei- Ling Yi

Gabby Wong- Yuk Je

Yann Gael- as Jérôme

Mathilde Ollivier- Clémence

Jonas Bloquet- Lucien

Rosalie Craig- Virginia Wilson

Maciej Musiał- Olek

Clara Rosager- Tove

Lucas Lynggaard Tønnesen- Krester

Maria Erwolter- Iben

Alexandre Willaume- Anker

Isaak Dentler- Franz

Fflyn Edwards- Elliot

Anton Lesser- Henry Singleton

Vida Sjørslev- Ada

Alexander Owen- Landon

Ben Ashenden- Darrel

Richard Hope- Dr. Reginald Murray

Joshua Jaco Seelenbinder- Eugen

Niklas Maienschein- Wilhelm

Jónas Alfreð Birkisson- Einar

Heidi Toini- Bente

Cine este Emily Beecham, actrița din serialul 1899 [Sursa foto: Shutterstock]

Cine este Emily Beecham, actrița din serialul 1899

Emily Beecham s-a născut la data de 12 mai 1984 și este o actriță cu origini britanice și americane. Aceasta provine dintr-o familie cu tată englez și mamă din Arizona.

La vârsta de 18 ani, Emily Beecham s-a înscris la Academia de Muzică și Artă Dramatică din Londra pe care a absolvit-o în 2006.

Emily Beecham a apărut în numeroase seriale de televiziune, printre care: Agatha Christie's Marple, Tess of The D'Urbervilles, Silent Witness și The Street.

În 2013, Emily Beecham a jucat în rolul lui Caro Allingham în The Village. În 2016, a avut un rol secundar în filmul Fraților Coen. Un an mai târziu, a jucat rolul principal din Daphne, care i-a adus o nominalizare la premiul pentru cea mai bună actriță la British Independent Film Awards.

În 2019, Emily Beecham a jucat în filmul Little Joe, pentru care a primit premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Cannes.

Surse: wikipedia.org, economictimes.indiatimes.com