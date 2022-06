Când apare The Blacklist, sezonul 10? Data lansării ultimului sezon al serialului difuzat pe Netflix

In articol:

Când apare The Blacklist, sezonul 10? Vezi când apar noi episoade din serialul Lista neagră, care îl are ca personaj principal pe Red, Raymond Reddington.

Când apare The Blacklist, sezonul 10?

Serialul difuzat de Netflix, care a făcut furori în întreaga lume, The Blacklist- Lista neagră, va avea și sezonul 10. Astfel povestea lui Raymond Reddington merge mai departe, spre marea bucurie a fanilor serialului.

Cel care a făcut marele anunț despre The Blacklist, sezonul 10, a fost chiar actorul James Spader, care îl interpretează pe Red Reddington în serialul Lista negră. Marele actor a făcut dezvăluirea în cadrul apariției sale la ”The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Chiar dacă personajul principal feminin, Megan Boone, dar și creatorul serialului, Jon Bokenkamp, au părăsit serialul, povestea merge mai departe, deși momentan nu se cunoaște data la care va apărea sezonul 10 din serialul The Blacklist, se presupune că noul sezon va apărea la începutul anului 2023.

Citeste si: Surpriză pentru fanii serialului "Dinastia"! Când este programat sezonul 5 al seriei celebre

Blacklist, sezonul 10 [Sursa foto: Shutterstock]

Citeste si: „El este iubitul meu prinț”. Anca Țurcașiu a împărtășit totul fanilor, iar reacțiile au venit instant: „V-ați găsit un suflet nobil și bun, ca dumneavoastră"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cine este James Spade, actorul principal din serialul The Blacklist

Actorul și producătorul James Spader s-a născut pe 7 februarie 1960, în Boston, fiind cel mai mic copil al familiei Spader. Acesta provine dintr-o familie de profesori și are două surori mai mari.

Citeste si: Cine este Kurt Russell. Actorul a împlinit astăzi 71 de ani

La vârsta de 17 ani, James Todd Spader s-a mutat în New York pentru a urma o carieră în actorie.

Însă până să cunoască celebritatea, actorul a lucrat ca barman, a predat yoga, a condus camioane frigorifice și a încărcat vagoane cu marfă.

Actorul James Spader s-a făcut remarcat și în producții precum: Endless Love, Starcrossed, Sex, Lies, and Videotape- pentru care a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, White Palace, Stargate, The Homesman, Avengers: Age of Ultron, dar și o mulțime de alte filme de succes.

Însă James Spader a primit cel mai impunător rol în distribuția serialului The Blacklist, unde îl interpretează pe Raymond Reddington, un mare care devine informator FBI. Pentru acest rol, James Spader a fost nominalizat de două ori la Globurile de aur.

Citeste si: Povestea din spatele escrocului de pe Tinder: ”Sunt un adevărat gentleman”. Primele declarații făcute de Simon Leviev

James Todd Spader a fost căsătorit de două ori și are trei copii: Sebastian Spader, Nathaneal Spader și Elijah Spader.

Într-un interviu acordat revistei Rolling Stone, în 2014, James Spader a dezvăluit că suferă de tulburare obsesiv-compulsivă.

Sursa: wikipedia.org