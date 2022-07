Când apare The Witcher, sezonul 3? Data lansării unui nou sezon al serialului difuzat pe Netflix

In articol:

Când apare The Witcher, sezonul 3? Vezi când apar noi episoade din serialul The Witcher, care îl are ca personaj principal pe Geralt din Rivia, un vânător de monștri care posedă abilități supranaturale.

Când apare The Witcher, sezonul 3?

Serialul The Witcher difuzat pe platforma de streaming, Netflix, a avut un succes răsunător cu primele două sezoane, de aceea fanii sunt curioși să afle când va apărea și sezonul 3 al serialului The Witcher.

Serialul The Witcher [Sursa foto: Shutterstock]

Creatorii serialului The Witcher au anunțat încă de anul trecut că producția va avea și un al treilea sezon, însă nu au făcut publică data la care va avea loc lansarea.

Însă având în vedere că sezonul 2 din serialul The Witcher s-a lansat la doi ani distanță de primul sezon, se așteaptă ca The Witcher, sezonul 3, să fie lansat pe Netflix în luna decembrie 2023.

“Scenariștii s-au întors în Los Angeles pentru a munci şi le sunt recunoscătoare.

Va fi un sezon distractiv, care va urma îndeaproape firul cărţii. Are multă acţiune, dar şi ceva crime”, a declarat Lauren Schmidt Hissrich, creatoarea serialului, potrivit money.ro

Serialul The Witcher [Sursa foto: Shutterstock]

Cine este Henry Cavill, actorul principal din serialul The Witcher

Henry William Dalgliesh Cavill este un actor și model britanic, născut la data de 5 mai 1983, în Regatul Unit. Actorul este renumit pentru rolurile sale din The Witcher, Superman, Dinastia Tudorilor, Misiune: Imposibilă. Declinul, Enola Holmes dar și multe alte producții străine, potrivit wikipedia.org.

Henry Cavill s-a născut în Bailiwick of Jersey, dintr-o mamă casnică și un tată care profesa ca agent la bursă. Actorul principal din serialul The Witcher este al doilea copil din cei cinci ai familiei Dalgliesh Cavill.

Henry Cavill a studiat la Michael's Preparatory School din Saint Saviour, Jersey, înainte de a merge la Stowe School din Buckinghamshire, Anglia.

În serialul The Witcher, Henry Cavill joacă rolul lui Geralt din Rivia, un vânător de monștri care posedă abilități supranaturale dobândite în urma unei tehnici de inițiere specifice numite Procesul Ierburilor. Geralt este expert în folosirea spadei, arcului, precum și în modalități de ucidere a monștrilor.

Geralt este unul dintre puținii witcheri ce au fost supuși mai multor procese de mutație, obținănd astfel forță, viteză și rezistență fizică superioară omului de rând. În schimb, aceste mutații i-au deteminat depigmentarea părului, infertilitatea și încetinirea procesului de îmbătrânire.