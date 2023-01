Când apare Wednesday, sezonul 2? Netflix a confirmat al doilea sezon al serialului

In articol:

Când apare Wednesday, sezonul 2? Află când vom putea vedea episoade noi din serialul de pe Netflix, care a făcut furori în lumea întreagă.

Când apare Wednesday, sezonul 2?

Noul serial difuzat pe Netflix, Wednesday, a făcut furori în doar o săptămână de la debutul primului sezon. De aceea mulți fani se întreabă dacă va mai exista și un al doilea sezon.

Producătorii serialului Wednesday nu au anunțat oficial dacă povestea din serial merge mai departe cu sezonul 2. Nici măcar Jenna Ortega, actrița principală din serialul Wednesday, nu are detalii în acest sens.

Serialul Wednesday a prins la publicul din România, mai ales că o mare parte din scenariu a fost filmat în țara noastră.

Wednesday, sezonul 1, s-a filmat în București și Bușteni. Printre locațile de filmare din București s-au numărat: Rectoratul Politehnicii, Bazinul de înot Dinamo, dar și Casa Monteoru. Însă locația principală în care se desfășoară acțiunea din serialul Wednesday este Castelul Cantacuzino din Bușteni.

Cine sunt actorii care fac parte din distribuția serialului Wednesday

Sin distribuția serialului Wednesday, difuzat pe platforma de streaming Netflix, fac parte actori celebrii precum:

Jenna Ortega- Wednesday Addams

Karina Varadi- Young Wednesday

Gwendoline Christie- Larissa Weems

Oliver Wickham as Young Larissa Weems

Riki Lindhome- Dr. Valerie Kinbott

Jamie McShane- Donovan Galpin

Hunter Doohan- Tyler Galpin

Percy Hynes White- Xavier Thorpe

Emma Myers- Enid Sinclair

Joy Sunday- Bianca Barclay

Georgie Farmer- Ajax Petropolus

Naomi J. Ogawa- Yoko Tanaka

Christina Ricci- Marilyn Thornhill

Moosa Mostafa- Eugene Otinger

Cine este Jenna Ortega, actrița care o interpretează pe Wednesday

Jenna Marie Ortega este o actriță de origine americană, care s-a născut la data de 27 septembrie 2002. Artista în vârsta de 20 de ani provine din Coachella Valley, California, fiind al patrulea din cei șase copii ai familiei Ortega.

Tatăl actriței este de origine mexicană, în timp ce mama sa are origini mexicane și portoricane. Jenna Ortega a cunoscut succesul încă de mică, iar până la vârsta de 20 de ani a reușit să obțină o mulțime de roluri importante pentru cariera sa de actriță.

Actrița principală din serialul Wednesday, a mai jucat în producții precum: You, Jane the Virgin, Stuck in the Middle, Yes Day, The Fallout, dar și Scream.

Surse: wikipedia.org, elle.com.au, seventeen.com