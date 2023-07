Când are loc cea mai lungă noapte din an în 2023. Vezi ce fenomen astronomic se produce atunci

In articol:

Iată când are loc cea mai lungă noapte din an în 2023! Un fenomen astronomic impresionant se produce la acea dată.

Când are loc cea mai lungă noapte din an în 2023

Deși iarna meteorologică sosește încă de la 1 decembrie, începutul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al solstițiului de iarnă.

Solstițiul de iarnă este legat de mișcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, ceea ce reprezintă consecința mișcării reale a Pământului în jurul Soarelui. În acest an, solstițiul de iarnă va avea loc pe 22 decembrie la ora 23:38.

Începând de la această dată, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scădea în mod corespunzător. La data solstițiului de iarnă, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 de minute, în timp ce durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute.

Solstițiul de iarnă este cunoscut și sub numele de Yule în multe culturi păgâne și este marcat de obiceiuri și tradiții specifice, cum ar fi aprinderea focurilor de iarnă și a lumânărilor.

În multe culturi, solstițiul de iarnă este considerat o perioadă de reflectare și regăsire a liniștii interioare.

Ce fenomen astronomic se produce în cea mai lungă noapte din an

Axa polilor Pământului este înclinată cu 66° 33′ față de planul orbitei terestre, ceea ce face ca Soarele să parcurgă în decurs de un an cercul sferei cerești numit „ecliptică”.

Ecliptica are o înclinație de 23° 27′ față de ecuatorul ceresc, iar la momentul solstițiului de iarnă, Soarele se află în emisfera australă a sferei cerești, la o distanță unghiulară maximă de 23° 27′ sud față de ecuator.

Citește și: Care este numărul tău angelic. Vezi cum îți poate influența viața

Soarele efectuează mișcarea diurnă în lungul cercului paralel cu ecuatorul ceresc, numit „tropicul Capricornului”.

Această poziție face ca Soarele să fie mai jos pe cer și să parcurgă o rotație mai scurtă decât în timpul solstițiului de vară.

Acest lucru duce la zile mai scurte și nopți mai lungi în emisfera nordică și la temperaturi mai scăzute în această perioadă a anului. La data solstițiului de iarnă, Soarele răsare cu 23° 27′ la sud de punctul cardinal est, iar acest fenomen explică inegalitatea zilelor și a nopților, precum și succesiunea anotimpurilor.

