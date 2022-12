Când are loc Crăciunul pe rit vechi în 2022? Vezi data la care are loc sărbătoarea Nașterii Domnului pe stil vechi

In articol:

Când are loc Crăciunul pe rit vechi în 2022? Vezi cine sărbătorește Nașterea Domnului pe stil vechi, dar și care este explicația acestui obicei.

Pe ce dată este Crăciunul pe rit vechi 2022?

În anumite zone ale țării, dar și în alte țări există obiceiul ca ortodocșii să celebreze Crăciunul la o dată diferită față de majoritatea creștinilor.

Deși o mare parte a populației creștin ortodoxe sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie, există și o minoritate în România, care sărbătorește Crăciunul, dar și celelalte sărbători ortodoxe, la o dată diferită. Acești credincioși cinstesc sărbătorile pe rit vechi sau stil vechi, fiindcă se ghidează după alt calendar.

Calendarul pe rit vechi este calendarul Iulian, care este decalat cu 13 zile față de calendarul oficial adoptat de Biserica Ortodoxă Română în anul 1924.

Astfel, credincioșii care respectă calendarul pe rit vechi, sărbătoresc Nașterea Domnului la data de 7 ianuarie, atunci când creștinii care respectă noul calendar, îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan Botezătorul.

Citește și: Zile libere Crăciun 2022. Vezi câte zile libere primesc românii la sărbătoarea Nașterii Domnului

Citeste si: Oana Roman, agresată de o persoană cunoscută, într-un mall din Capitală- kfetele.ro

Citeste si: Avem mărturia șocantă! Șoferul autocarului răsturnat la Pașcani a descris cu lux de amănunte tragedia: „Toți răcneau, au început să vină salvările, poliția” – EXCLUSIV- bzi.ro

Pe ce dată este Crăciunul pe rit vechi 2022? [Sursa foto: PixaBay]

Crăciun pe rit vechi 2022. Cine sărbătorește Nașterea Domnului pe stil vechi

Crăciunul pe stil vechi este sărbătorit de Biserica Ortodoxă Rusă, dar și de credincioșii din Serbia, Ucraina și Republica Moldova.

Crăciunul pe stil vechi este sărbătorit în ţara noastră în comunităţile de ruşi, ucraineni şi sârbi. Astfel, pentru ruşii lipoveni care trăiesc în judeţul Suceava, în comunităţi din Climăuţi, comuna Muşeniţa, Lipoveni, comuna Mitocu Dragomirnei, Manolea, comuna Forăşti, în municipiile Suceava, Fălticeni, Rădăuţi şi în oraşul Gura Humorului, dar şi pentru cei care s-au stabilit în Dobrogea, sărbătorile de iarnă încep în 7 ianuarie, când este Crăciunul pe stil vechi, scrie agerpres.ro.

Citește și: Când începe vacanța de iarnă 2022-2023. De câte zile libere se vor bucura elevii

Pe ce dată este Crăciunul pe rit vechi 2022? [Sursa foto: PixaBay]

Crăciun pe rit vechi 2022. De ce se sărbătorește Nașterea Domnului pe stil vechi

Înainte de Nașterea lui Hristos, timpul dintr-un an se calcula prin două modalități: metoda egipteană și romană. După metoda de calcul egipteană erau 365 de zile într-un an, iar după metoda romanilor se calculau 355 de zile într-un an. Astfel exista o diferență de 10 zile între cele două sisteme de calcul.

Din dorința de a pune în acord aceste calendare cu cel ceresc, împăratul roman Iuliu Cezar a adoptat, în anul 46 î.Hr., sistemul de calcul egiptean, numit "calendarul iulian". De atunci, Sinodul a luat ca punct de plecare în calcularea datei Sfintelor Paşti ziua de 21 martie- echinocțiul de primăvară, precizează site-ul www.crestinortodox.ro.

Când se împobobește, de fapt, bradul de Crăciun 2022

Însă, specialiștii astronomi au constatat că şi după aceea, din 123 în 123 de ani, echinocțiul de primăvară retrogradează cu o zi. La 24 februarie 1582, papa Grigorie al XIII-lea a făcut o reformă, suprimând zece zile din calendar, astfel încât data de 5 octombrie a devenit 14 octombrie. De atunci calendarul s-a numit "gregorian" sau "stilul nou".

În anul 1923, cele mai multe Biserici Ortodoxe au hotărât să renunțe la calendarul iulian și să adopte calendarul gregorian. Cu toate acestea, data Sfintelor Paşti se calculează tot pe baza calendarului iulian, în care echinocţiul de primăvară are loc cu 13 zile mai târziu, de aici provenind neconcordanța cu data Paştelui din Biserica Catolică.

Surse: crestinortodox.ro, agerpres.ro