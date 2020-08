Soarele și planeta Pământ

In articol:

Echinocțiul este momentul în care Soarele travesează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera sudică cerească, în cea nordică - reprezentând echinocțiul de primăvară în emisfera nordică și echinocțiul de toamnă în cea sudică.

Termenul ”echinocțiu” provine din latinul aequinoctium , care este format din compunerea termenului aequus (n.r.- egal) cu noctis (n.r.- noapte).

Echinocțiul are loc de două ori pe an, și reprezintă momentul când ziua și noaptea sunt egale pe Pământ, în orice loc, datorită situării Soarelui exact pe linia ecuatorului bolții cerești. Aceste două echinocții marchează începutul primăverii astronomice și respectiv a toamnei astronomice.

Citeste si: A fost sau n-a fost? Col. (r) SRI Tudor Pacuraru: În 89 am avut Revoluție, cu solidă imixtiune străină - evz.ro

Citeste si: Alexandru Cumpănașu declară război interlopilor: „Vă vânez până vă distrug”. Unchiul Alexandrei Măceșanu a postat un filmuleț compromițător

Citeste si: Vulpița din Blăgești a mințit privind filmulețul în care face amor cu amantul. Soția lui Viorel s-a dat singură de gol: „Credeam că nu se va afla”

Citeste si: Măsură fără precedent. Poliția Română pregătește o super armată pentru războiul cu grupările interlope. Noua structură promite să desființeze clanurile

Anul acesta echinocțiul de primăvară a avut loc pe 20 martie, iar cel de-al doilea, echinocțiul de toamnă, va avea loc pe 22 septembrie 2020!

Iată când este sfârșitul oficial al verii, în anul 2020

Astfel, pe 22 septembrie este marcată terminarea ”oficială” a verii. Anul tropic, care se mai numeste si an solar, este intervalul de timp de care soarele are nevoie pentru a se intoarce in aceeasi pozitie in ciclul anotimpurilor de pe pamânt.

Datorită faptului că anul calendaristic nu coincide cu anul tropic, zilele în care are loc atât echinocțiul de primăvară cât și cel de toamnă nu coincid de la un an la altul.

Începând de la această dată, 22 septembrie, durata zilelor va continua să scadă, iar cea a nopților să crească, până la data de 21 decembrie, în momentul în care va avea loc solstițiului de iarnă.