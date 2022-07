Când are loc finala Te cunosc de undeva 2022? Vezi pe ce dată se află câștigătorul

In articol:

Când va avea loc finala Te cunosc de undeva 2022? Vezi pe ce dată se va afla marele câștigător, dar și cine sunt finaliștii competiției.

Când are loc finala Te cunosc de undeva 2022?

Finala emisiunii de transformări, Te cunosc de undeva 2022, se aproprie. Marele câștigător al emisiunii Te cunosc de undeva 2022 se va afla în finala de sâmbătă, 9 iulie 2022, de la ora 20:00.

Te cunosc de undeva a debutat cu sezonul 17 în luna aprilie 2022 și i-a avut ca jurați pe patru dintre cei mai mari artiști ai României: Ozana Barabancea, Aurelian Temișan, Andreea Bălan și Cristi Iacob.

Totodată, Te cunosc de undeva, sezonul 17, a fost prezentat de Alina Pușcaș și Pepe.

Finaliști Te cunosc de undeva 2022

Cele patru perechi care au ajuns în finala de la Te cunosc de undeva 2022 sunt: Emi & Cuza, Ilona & Ristei, Alexia & Dima și Romică Țociu & Carmen Chindriș.

Rămâne de văzut cine va câștiga marea finală a show-ului de transforming, dar și marele premiu în valoare de 15.000 €, care va fi donat în scop caritabil.

Finaliști Te cunosc de undeva 2022. Emi și Cuza

Emi și Cuza este prima echipă finalistă de la Te cunosc undeva 2022. Cei doi au interpretat momentul lor favorit din emisiune, respectiv melodia în limba chineză.

Momentul pregătit de Emi și Cuza pentru semifinală nu a fost punctat, întrucât pentru prima oară și publicul prezent în sală a putut să voteze, în timpul transformării lor.

Finaliști Te cunosc de undeva 2022. Ilona Brezoianu și Florin Ristei

Ilona Brezoianu și Florin Ristei au adus energie și senzualitate pe scena Te cunosc de undeva! cu melodia You are the want that I want din musicalul Grease, iar asta i-a convins pe jurați că cei doi merită un loc în finală.

Finaliști Te cunosc de undeva 2022. Alexia și Dima

Alexia și Dima au interpretat imnul îndrăgostiților din muzicalul Dirty Dancing, Time of my life, fiind aleși finaliști la Te cunosc undeva 2022.

Finaliști Te cunosc de undeva 2022. Romică Țociu și Carmen Chindriș

Romică Țociu și Carmen Chindriș s-au transformat în semifinală, în Tom Jones și Helene Fischer cu o reinterpretare a hit-ului Sex Bomb, iar asta le-a adus un loc în marea finală a emisiunii, Te cunosc undeva 2022.