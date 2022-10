In articol:

Iată când vor avea loc următoarele alegeri prezidențiale din România. Află care sunt posibilii candidați la prezidențiale și vezi cine și-a anunțat deja oficial candidatura!

Când au loc următoarele alegeri prezidențiale în România

Următoarele alegeri prezidențiale din România vor avea loc în 2024. Vor fi primele alegeri organizate în același an cu cele parlamentare și locale după 2008 și cu cele europarlamentare după 2014. Mai exact, 2024 este primul an în care toate cele patru alegeri se desfășoară în același an.

Primul care și-a anunțat candidatura oficială la alegerile prezidențiale este Ludovic Orban, președintele formațiunii Forța Dreptei, fiind primul politician asumat pentru scrutinul din 2024.

Care sunt posibilii candidați la alegerile prezidențiale din 2024

Pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, liberalii își îndreaptă atenția către Nicolae Ciucă, președinte al formațiunii și prim-ministru, care se află în fruntea listei preferaților PNL.

În cazul Partidului Social Democrat, nu s-a luat încă nicio decizie clară privind candidatul la prezidențialele din 2024, deși Mircea Geoană ar avea un profil potrivit.

„În PSD nu s-a luat nicio decizie şi îmi menţin părerea că statutul PSD trebuie modificat şi candidatul pentru funcţia de preşedinte al României trebuie ales de baza partidului şi nu de un număr limitat de oameni. Trebuie să aibă loc o competiţie internă pentru această desemnare”, a afirmat Ciolacu, care a evitat să spună dacă Geoană s-ar putea număra printre candidați, potrivit adevărul.ro.

Nici Radu Oprea nu a emis încă o părere pertinentă în ceea ce privește candidatul din partea PSD la alegerile prezidențiale din 2024.

„Cred ca este încă prea devreme să discutam acest subiect, plus că avem o iarnă care nu va fi deloc uşoara în faţa noastră. La PSD, dar şi în coaliţie, suntem orientaţi ca iarna să fie trecută în condiţii suportabile pentru români, atât de către cei vulnerabili, cât şi de cei din mediul de afaceri. Acestea sunt eforturile si ţintele din aceasta perioadă. Sigur că domnul Geoană ocupă o funcţie extrem de onorantă pentru Romania. Lucrurile vor fi poate anunţate de toţi cei care vor intra în cursa prezidenţială probabil ceva mai încolo”, a afirmat Radu Oprea, potrivit sursei de mai sus.

