Când dăm ceasurile înainte cu o oră în 2023. România se schimbă la ora de vară

România va trece în curând la ora de vară. Lucru care înseamnă lăsarea întunericului mai târziu, deci mai multe ore de lumină pentru români. Află pe ce dată se dau ceasurile cu o oră înainte.

Când trece România la ora de vară în 2023

Vine timpul ca România să treacă la ora de vară, ceea ce înseamnă zile mai lungi și nopți mai scurte. Astfel, ceasurile se dau cu o oră înainte pe 26 martie 2023, în ultimul weekend al lunii de primăvară. Mai exact, ora 03:00 va deveni ora 04:00.

Pe ce dată trec românii la ora de vară în 2023 [Sursa foto: PixaBay]

Schimbarea la ora de vară are rolul de a lăsa cetățenii să-și ducă la bun sfârșit îndatoririle și sarcinile, desfășurate cât mai mult posibil pe timp de zi. Astfel, de la finalul lunii martie, se va însera începând cu ora 20:30.

În România, ora de vară s-a introdus în 1917, în timpul Primului Război Mondial. Schimbatul orei înainte provine din secolul al XVIII-lea și a fost introdusă de Benjamin Franklin.

Ce a decis Comisia Europeană referitor la schimbarea orei

Deși au fost în trecut discuții de a renunța la schimbarea orelor de iarnă și vară în Uniunea Europeană, tradiția se menține încă vie, de la an la an. Încă din 2018, s-a dorit renunțarea la schimbarea orei de două ori pe an, în primăvară și în toamnă, iar în 2021 s-a votat pozitiv în privința propunerii.

Astfel, odată implementată, fiecare stat membru UE ar trebui să decidă individual pe ce sistem va rămâne: pe cel de vară sau de iarnă. Aceste decizii ar fi trebuit să se ia încă din 2021, însă pandemia de coronavirus a împiedicat acest lucru.

Cu toate astea, deciziile se schimbă odată cu venirea anului 2023. Se pare că Statele Unite ale Americii este primul stat care decide renunțarea la ora schimbarea orei de două ori pe an. 63% dintre cetățeni sunt de acord să rămână la un singur sistem, cel de vară.

