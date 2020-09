Când e luna albastră, fenomenul rar care are loc o dată la câțiva ani

Luna albastră va fi vizibilă pe 31 octombrie

In articol:

În acest an, fenomenul de Lună albastră se va produce pe 31 octombrie 2020 și este considerată a 13-a lună plină în decurs de un an. De ce a 13-a lună plină? Pentru că, în general, Luna plină se întâmplă doar o dată pe lună, astfel că avem 12 astfel de fenomene pe an. O dată la doi ani și jumătate, apare o a doua lună plină în decurs de o lună calendaristică, iar aceasta a fost numită Lună albastră. Prima lună plină în octombrie este pe data de 01.10. Ultima dată când a avut loc acest fenomen a fost pe 31 martie 2018. Anul 2018 a fost, însă, din acest punct de vedere, și mai neobișnuit, având două luni albastre (31 ianuarie și 31 martie).

De unde vine termenul de Lună albastră?

În principiu, termenul de ”lună albastră” nu are legătură cu vreo culoare deosebită pe care luna s-o aibă în timpul acestui fenomen. Luna poate să apară într-o tentă albăstruie doar în cazul unor condiții atmosferice deosebite, cum ar fi erupțiile vulvanice sau incendiile care lasă în atmosferă particule roșiatice care, combinate cu lumina lunii, să pară că aceasta este albastră sau verde.

Termenul de ”Lună albastră” a apărut dintr-o eroare apărută în paginile publicației ”Sky and Telescope” din 1946 (în loc de ”Full Moon” a apărut ”Blue Moon”) însă această mică greșeală de tipar a fascinat publicul atât de tare încât a fost însușită ulterior inclusiv în limbajul de specialitate. În limba engleză ”Once in a blue Moon” descrie un eveniment care are loc extrem de rar, un fel de ”din An în Paști”...

Ce credeau oamenii, în vechime, despre luna albastră?

Etimologia acestei expresii este însă una mai deosebită. Există teorii conform cărora termenul de ”albastră”, atrbuit acestui fenomen ar veni de la cuvântul arhaic ”belewe”, care înseamnă a trăda. Se pare că oamenii credeau, în vechime, că luna îi trădează, apărând într-un mod cu totul neașteptat sub formă de ”full moon”, în condițiile în care ei își coordonau activitățile agricole în funcție de fazele lunii.

Următoarea lună albastră ar urma să se producă în prima parte a anului 2023. Iată când s-a mai produs fenomenul de Lună albastră, începând cu anul 2009.

Când a mai fost Luna albastră?

2009: 31 decembrie (eclipsă parțială de lună), vizibilă numai în zonele UTC+05

2010: 30 ianuarie, vizibilă numai în zonele UTC+04:30.

2010: 30 martie, vizibilă numai în zonele UTC+07.

2012: 31 august, vizibilă numai în zonele UTC+10.

2012: 30 septembrie, vizibilă numai în zonele UTC+10:30.

2015: 31 iulie. 2018: 31 ianuarie, numai în zonele UTC+11.

2018: 31 martie, numai în zonele UTC+12.

2020: 31 octombrie, numai în zonele UTC+10.