Când începe Imperiul Leilor 2021. Cine sunt ”Leii” din acest sezon

Prima ediție Imperiul Leilor din sezonul doi se va difuza astăzi, 10 februarie, de la ora 20:30. Cei cinci „lei”- Dan Șucu, Cristina Bâtlan, Mohammad Murad, Bogdan Micu și Dragoș Petrescu, vor căuta pentru următoarele 13 săptămâni cele mai bune idei și business-uri care au nevoie de finanțare.

Bogdan Micu[Sursa foto: Instagram]

Cine este Bogan Micu

Bogdan Micu este antreprenor și s-a impus în domeniul energiei verzi verzi în Statele Unite, Canada, Chile, dar și în Europa. S-a implicat și în acțiuni de voluntariat, precum descrierea arhitecturii aplicației ”Inspectorul Pădurii”, prin care orice român poate verifica dacă un transport de lemne este legal sau nu și cu ajutorul căreia statul român poate opri exploatarea ilegală a

pădurilor.

A fost consilier pe IT al Ministrului Mediului în Guvernul Cioloș. Bogdan Micu a lucrat o perioadă și la Unifarm, pe zona de IT, potrivit Newsweek.

”Principala mea motivație pentru care am venit în Imperiul Leilor este dorința de a promova antreprenoriatul în România și acesta cred că este un mediu foarte bun pentru a face asta.

Contrar aparențelor, antreprenoriatul nu este foarte popular printre tineri. Vreau să transmit prin apariția mea aici că poți să ai succes și când ești tânăr. Atunci când ești tânăr ai curaj să-ți asumi mai multe riscuri, ceea ce este esențial pentru antreprenoriat, pentru că nu ai nimic de pierdut. Încerci lumea cu degetul!

Caut o afacere cu un fondator determinat să reușească și care are calitățile necesare unui antreprenor, care are o idee închegată și care a făcut niște pași să demonstreze ceea ce spune. Asta e foarte important! Nu te poți baza doar pe vorbe, trebuie să existe ceva prin care tu demonstrezi ceea ce susții în fața noastră”, a declarat Bogdan Micu.

Cristina Bâtlan[Sursa foto: Instagram]

Cine este Cristina Bâtlan

Cristina Bătlan a intrat în lumea afacerilor la 19 ani, când și-a dat seama că nu va profesa ca avocat. A renunțat la cursurile Facultății de Drept si alături de Roberto Bâtlan a început să dezvolte o afacere cu materiale textile.

De-a lungul anilor, și-au dat seama că business-ul lor trebuie să se dezvolte și au pus bazele grupului Musette, cel mai important brand românesc de încălțăminte. Musette are o echipa de peste 500 de membri, două fabrici, 28 de magazine în țară și străinătate și o cifră de afaceri de peste 16 de milioane de euro.

„Aș vrea să investesc într-o companie sau afacere în care nu ar trebui să mă preocup neapărat de bunul mers, ci să vin ca business angel, să întâlnesc oameni care știu cum se face lucrul acesta și să-l facă bine. Mă reinventez permanent, așadar, am nevoie de inspirație în business-ul meu actual, dar și în viața mea de zi cu zi”, a spus fondatoarea Musette.

Dan Șucu[Sursa foto: Instagram]

Cine este Dan Șucu

Dan Șucu a intrat în lumea antreprenoriatului imediat după Revoluție cu gândul de a face o mică afacere din care să ofere familiei lui un trai rezonabil. Afacerea pornită de la zero s-a dezvoltat de la an la an și a ajuns astăzi un adevărat imperiu al mobilei.

Grupul Mobexpert are astăzi 26 de hypermarketuri și magazine de mobilă, atât în țară, cât și în străinătate, 8 fabrici, 2.300 de angajați și o cifră de afaceri de peste 200 de milioane de euro. Platforma de vânzare online a grupului atrage lunar peste 1 milion de vizitatori și generează o treime din cifra de afaceri.

„Mi-ar plăcea să descopăr o afacere care să se transforme într-un produs, într-un serviciu, pe care să-l poți marketa imediat. Idealul ar fi un produs în care să pot să investesc alături de noul meu partener și care să fie pe piață în cât mai scurt timp din clipa în care am decis sau chiar pe perioada în care acest show o să fie pe post”, a declarat Dan Șucu.

Dragoș Petrescu[Sursa foto: Instagram]

Cine este Dragoș Petrescu

Dragoș Petrescu a intrat în lumea afacerilor în anii ‘90. Vindea ziare pe treptele Universității la Revoluție, dar a studiat la universități de renume din țară și din străinate, ajungând să conducă în prezent cea mai mare rețea de restaurante din România: grupul City Grill.

”Traversăm o perioadă dificilă, dar ce m-a determinat să accept să intru în sezonul 2 a fost dorința mea de a ajuta antreprenorii, de a-i inspira, de a-i convinge că meseria de antreprenor nu este una rușinoasă sau nesigură.

Evident, există un risc, însă în situația în care reușești și poți avea un sprijin, și nu neaparat material, ci unul de mentorat de la oricare din leii din panel, acest lucru te poate ajuta să reușești. Acesta este principalul motiv pentru care sunt aici.

În acest an am învățat cât de importantă este modestia și cât de ușor poți să ajungi de sus jos și înapoi. Așa este viața în antreprenoriat: nu știm cum și în ce fel vor veni provocările. Important e să consolidezi compania, să fii echilibrat în decizii, să acționezi rapid, în așa fel încât să depășești aceste provocări.

Câștigătorii se vor vedea la finalul pandemiei, atunci se va vedea și cine a fost suficient de bine pregătit. E extrem de important să descoperi oportunitate aflată în spatele oricărei crize și să beneficiezi de ea pentru a-ți mări cota de piață în fața competitorilor tăi.”, a spus Dragoș Petrescu.

Mohamad Murad[Sursa foto: Instagram]

Cine este Mohamad Murad

Mohamad Murad este președintele Phoenicia Group, cel mai mare investitor în turismul românesc din ultimii ani și proprietarul celui mai mare lanț de hoteluri din România. A ajuns în țara noastră înainte de Revoluție pentru a studia medicina, iar în prezent conduce un business cu o cifră de afaceri de peste 90 de milioane de euro și deține 15 hoteluri, lanțul de restaurante Springtime, fabrica de conserve Mandy, dar și o divizie care activează pe piața imobiliară.

“Țin întotdeauna cont de valorile morale și cele materiale. Le păstrez și respect pe fiecare în parte, le folosesc în proporție corectă și țin întotdeauna la latura umană a celor din jurul meu. Eu am ajuns om de afaceri fără să-mi dau seama, dar am ținut pasul. Mă consider ca un pictor, îmi place să pictez afacerile așa încât să fie pe placul tuturor, iar asta e ceea ce aștept și de la concurenți”, a spus Mohammad Murad.

