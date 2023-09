In articol:

Când începe Postul Crăciunului în 2023? Vezi care sunt alimentele total interzise în zilele de post și care sunt zilele cu dezlegare la pește.

Când începe Postul Crăciunului în 2023

Postul Crăciunului este unul dintre cele mai importante din an și are o durată de 40 de zile. În 2023, acesta va începe la data de 15 noiembrie. Cu o zi înainte are loc lăsata secului. În cazul în care data de 14 noiembrie pică miercurea sau vinerea, se lasă sec cu o zi înainte.

Credincioșii țin post în amintirea drepților din Vechiul Testament, care au trăit în rugăciune și post, cu speranța că Mântuitorul va veni pe Pământ. Postul Nașterii Domnului ne este atât de aspru, precum cel al Învierii lui Iisus Hristos.

Potrivit bisericii, în zilele de luni, miercuri și vineri se consumă mâncare fără ulei și fără vin. În zilele de marți și joi se face dezlegare la untdelemn și vin. Mai mult, sâmbetele și duminicile, până pe 20 decembrie inclusiv, se dezleagă de untdelemn, pește și vin.

Dacă în zilele de luni, miercuri și vineri din Postul Crăciunului, Biserica Ortodoxa prăznuiește vreun Sfânt mare, însemnat în calendar cu cruce neagră, creștinii pot consuma untdelemn si vin.

În zilele din calendar cu cruce roșie se face dezlegarea la pește.

Ultima zi din Postul Crăciunului va fi pe data de 24 decembrie. De obicei, în această zi se ține post negru, fără a consuma nimic până la apusul soarelui.

Ce nu ai voie să mănânci în Postul Crăciunului

În fiecare an, Postul Crăciunul are o perioadă de 40 de zile, timp în care credincioșii renunță la anumite alimente, se roagă și merg mai des la biserică.

Cei care aleg să postească, nu mai au voie să consume produse de origine animale, cum ar fi carne, lactate sau ouă, de pe data de 14 noiembrie și până în Ajunul Crăciunului. Cu toate acestea, există anumite zile în care creștinii ortodocși au dezlegare la pește.

După rânduiala bisericii, în zilele de miercuri și vineri nu se consumă ulei și vin și nu se mănâncă până la ora 16:00, când avem voie hrană uscată și legume fierte.

În cazul în care, se întâmplă ca în zilele de miercuri și vineri să fie sărbătorit un sfânt, credincioșii au dezlegare la ulei și vin, însă pot mânca doar o dată pe zi.

Zilele cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2023

Postul Crăciunului are o durată de 40 de zile, dintre care, 15 sunt cu dezlegare la pește. Pe data de 6 decembrie este sărbătorit Sfântul Nicolae. Pentru că pică într-o zi de miercuri, credincioșii vor avea dezlegare la pește, ulei și vin.

Iată care sunt cele 15 zile cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului 2023:

Marți, 21 noiembrie- Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, Post Negru,

Sâmbătă, 25 noiembrie- Dezlegare la pește,

Duminică, 26 noiembrie- Dezlegare la pește,

Joi, 30 noiemebrie- Sfântul Andrei- Dezlegare la pește,

Duminică, 3 decembrie- Dezlegare la pește,

Luni, 4 decembrie- Dezlegare la pește,

Marți, 5 decembrie- Dezlegare la pește,

Miercuri, 6 decembrie – Sfântul Nicolae- Dezlegare la pește, ulei și vin,

Joi, 7 decembrie- Dezlegare la pește,

Sâmbătă, 9 decembrie- Dezlegare la pește,

Duminică, 10 decembrie- Dezlegare la pește,

Marți, 12 decembrie- Dezlegare la pește,

Sâmbătă, 16 decembrie- Dezlegare la pește,

Duminică, 17 decembrie- Dezlegare la pește,

Luni, 18 decembrie- Dezlegare la pește.

Rugaciune în Postul Crăciunului 2023

Ție, Doamne, Celui Ce ești Unul bun și Care nu ții minte răul, Îți mărturisesc păcatele mele. La tine cad strigând eu, nevrednicul: greșit-am, Doamne, greșit-am și nu sunt vrednic să caut spre înălțimea cerului din pricina mulțimii nedreptăților mele.

Dar, Doamne al meu, dăruiește-mi lacrimi de pocăință, Cel Ce ești Unul Bun și Milostiv, ca prin acestea rugându-mă Ție, să mă curățesc mai înainte de sfârșitul meu de tot păcatul.

Căci prin înfricoșătoare și groaznice locuri am a trece odată ce mă voi despărți de trup, și mulțime de demoni întunecați și lipsiți de omenie mă vor întâmpina atunci, și nimeni nu mă va însoți ca să-mi vină întru ajutor sau să mă izbăvească.

Pentru aceea cad înaintea bunătății Tale, să nu mă dai celor ce mă batjocoresc, nici să se laude cu mine vrăjmașii mei, Bunule Doamne, nici să zică: în mâinile noastre ai venit și nouă ne-ai fost dat.

Nu, Doamne, nu uita mărinimiile Tale și nu-mi răsplăti mie după fărădelegile mele, nici nu Îți întoarce fața Ta de la mine. Ci Tu, Doamne, mustră-mă, însă cu milă și îndurare, ca să nu se bucure de mine vrăjmașul meu. Ci stinge înfricoșarea lui care o îndreaptă asupra mea și toate lucrurile lui le zădărnicește.

Și dă-mi cale neîmpiedicată către Tine, Bunule Doamne, pentru că și de am păcătuit, n-am alergat la alt tămăduitor și n-am întins mâinile mele către Dumnezeu străin. Nu lepăda, dar, rugăciunea mea, ci auzi-mă întru bunătatea Ta și întărește inima mea întru frica Ta.

Și să fie harul Tău asupra mea, Doamne, Lumină mai presus decât toată lumina, Bucurie mai presus decât toată bucuria, Odihnă mai presus decât toată odihna, Viața cea adevărată și mântuirea, care rămâi în vecii vecilor. Amin.

Surse: doxologia.ro, crestinortodox.ro