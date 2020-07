In articol:

Finala Puterea Dragostei sezonul 2 va fi difuzată pe 26 iulie. Când începe Puterea Dragostei sezonul 3.

Finala Puterea Dragostei sezonul 2. Andreea Mantea a vorbit despre finala Puterea Dragostei, care va fi difuzată pe 26 iulie și despre emoțiile concurenților. "Pe masura ce ne apropiem de Marea Finala emotiile, tensiunile cresc, cum e si firesc. Am trecut, alaturi de concurenti, printr-o multime de stari sufletesti, m-am atasat de ei. Am suferit odata cu ei, m-am bucurat atunci cand ei au avut motive sa fie fericiti. Am asistat si la izbucniri ale orgoliilor, la dezamagiri, pentru ca e omeneste sa treci si prin asa ceva. Pe 26 iulie, vom afla deznodamantul, sunt extrem de emotionata si eu in asteptarea Marii Finale", a spus Andreea Mantea despre Finala Puterea Dragostei sezonul 2.

Citeste si: Ella de la Puterea dragostei, prima reacție după ce a aflat că Andreea Mantea nu va mai fi prezentatoarea emisiunii! Ce i-a transmis Cristinei Mihaela?

În același timp, pregătirile pentru Puterea Dragostei sezonul 3 au intrat deja în linie dreapta, iar telespectatorii vor avea parte de surprize uriașe. Puterea Dragostei sezonul 3 va fi prezentat de Cristina Mihaela Dorobanțu, vedeta care a devenit cunoscută publicului dupa ce a concurat in show-ul ”Bravo, ai stil!”, a prezentat, alături de Victor Slav, show-ul ”Îmi place dansul!” și a fost realizatoarea și prezentatoarea rubricii "Secrete intre fete", din cadrul emisiunii Teo Show, la Kanal D.

Citeste si: Cristina Mihaela Dorobanțu, noua prezentatoare "Puterea Dragostei", declarații în exclusivitate! Ce spune despre show și despre concurenți

Finala Puterea Dragostei sezonul 2 va fi difuzată pe 26 iulie. Când începe Puterea Dragostei sezonul 3

Cristina Mihaela Dorobanțu, noua prezentatoare Puterea Dragostei, și-a făcut deja bagajul, înainte de plecarea la Istanbul, acolo unde se filmează Puterea Dragostei. Zilele trecute, într-un live pe pagina sa de Instagram, Cristina Mihaela Dorobanțu le-a spus fanilor emisiunii că abia așteaptă să-i cuoască pe concurenți și să intre în casa Puterea Dragostei. Cristina Mihaela Dorobanțu le-a spus fanilor emisiunii că Puterea Dragostei sezonul 3 va începe curând.

”Sunt convinsă că vă va plăcea noul sezon, sezonul 3 Puterea Dragostei, care va începe curând. Așadar, stați alături de noi, va fi un show extraordinar”, le-a transmis Cristina Mihaela Dorobanțu, fanilor emisiunii Puterea Dragostei. (Vezi și câte perechi de pantofi a pus în bagaj Cristina Mihaela Dorobanțu)

Concurenți Puterea Dragostei sezonul 3. Andreea Mantea a vorbit în emisiune despre viitorii concurenți

Concurenți Puterea Dragostei sezonul 3. Într-o discuție în casa Puterea dragostei, Andreea Mantea a dat câteva informații despre sezonul 3, răspunzându-i astfel lui Livian care tot făcea calcule privind Finala Puterea dragostei sezonul 2. Se întâmpla înainte să se știe că Finala Puterea Dragostei sezonul 2 va fi difuzată pe 26 iulie.

”Concurenții pentru sezonul 3 sunt în standby. Eu pot să intru și mâine și să fac anunțul despre finală. Noi vrem să terminăm cu voi, să ne luăm ”la revedere” și să vină alții. Știți ce nu o să se schimbe (n.red. la Finala Puterea dragostei sezonul 2): doi câștigători rămân sigur, nu trebuie să formeze un cuplu!”, a spus Andreea Mantea în emisiune.

Citeste si: Cu cine și-a petrecut Bianca ziua de naștere! Cine a venit la petrecerea concurentei de la Puterea dragostei

Finala Puterea Dragostei sezonul 2. Motivul pentru care Andreea Mantea nu va mai prezenta sezonul 3

După prezentarea a două sezoane Puterea Dragostei, Andreea Mantea se va întoarce acasă, împreuna cu fiul său David, care a fost alături de îndrăgita vedetă, în Turcia, pe perioada filmărilor.



"A fost o perioada foarte intensă pentru mine. A fost dificil în perioada pandemiei pentru că mi-a fost imposibil să mă întorc acasă, să îmi văd familia, prietenii. Acum îmi doresc să petrec cât mai mult timp cu ei, abia aștept să revin în Romania! Pe cât de tare mi-au umplut sufletul, fericirea și trăirile concurenților, pe atât de tare îmi doresc și abia aștept să îmi văd copilul bucurându-se alături de bunicii și de prietenii lui din România", a declarat Andreea Mantea, vedeta Kanal D. (Citeste CONTINUAREA AICI)