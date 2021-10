Când începe Românii au Talent, sezonul 12? Concursul se află în faza de preselecții

In articol:

Când începe Românii au Talent, sezonul 12? Preselecțiile pentru noul sezon au început. Vezi în ce orașe se oprește caravana Românii au Talent.

Românii au Talent, sezonul 12, este în plin proces de preselecție a concurenților. Caravana Românii au Talent, sezonul 12, a pornit astăzi prin toată țara, în căutarea de noi talente.

8 septembrie- Constanța- Hotel Oxford

10 septembrie- Galați- Hotel Ibis Styles Dunărea Galați

12 septembrie- Iași- Hotel Unirea

17 septembrie- Timișoara- Hotel Ibis Timișoara City Center

19 septembrie- Cluj- Hotel Golden Tulip Ana Dome

21 septembrie- Brașov- Hotel Kronwell

Astfel, Românii au Talent, sezonul 12, se va difuza pe micile ecrane, cel mai probabil la sfârșitul lunii ianuarie 2022, dat fiind că filmările pentru noul sezon nu au început încă.

Cine a câștigat Românii au Talent, sezonul 11

În urma voturilor acordate de public, Ana Maria Mărgean a câștigat sezonului 11 al emisiunii Românii au talent și și-a adjudecat Marele Premiu în valoare de 120.000 de euro. „ Vreau să le mul ț umesc telespectatorilor că m-au votat, profesorilor de canto și actorie, prietenilor și mai ales familiei,” a spus emoționată concurenta.

Ana Maria Mărgean este o fetiţă de 11 ani din Galaţi, care a ajuns în finala de la Românii au Talent 2021, după ce în semifinală a cântat în duet alături de păpuşa ei, Doamna Stela. „A fost cea mai frumoasă experienţă din viaţa mea. Acest concurs a schimbat întreaga mea viaţă. Când a apăsat Andra, butonul, am rămas şocată. Pierdusem şirul, adică nu mai ştiam ce se întâmplă. Eram în al nouălea cer. A fost un miracol. Golden Buzz-ul mi-a schimbat total viaţa. Toată lumea m-a apreciat pe mine şi pe Lizzie. Mă bucur că momentul meu a ajuns la inimile multor persoane care urmăresc această emisiune”, a spus fetiţa în semifinala emisiunii.

Ana Maria Mărgean şi-a descoperit talentul în urmă cu doi ani şi a început să exerseze pe perioada pandemiei, atunci când nu avea prea multe de făcut. „Arta de a vorbi fără să îți miști buzele am descoperit-o acum doi ani pe YouTube și am început să o practic în perioada carantinei când toată lumea era blocată în casă. Am început cu voci, cu exerciții de dicție și am evoluat. Am început să confecționez păpuși din șosete, iar anul acesta am primit-o pe Lizi. M-am gândit că aici este cel mai potrivit loc să se lanseze”, a spus fetița în preselecţii.