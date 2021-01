Când începe Survivor România 2021, sezonul 2? Ora de difuzare s-a schimbat! Iata zilele și orele la care poate fi vizionată emisiunea Kanal D

Survivor România sezonul 2 a început, după un casting riguros care a durat luni bune. Faimoșii și Războinicii au aterizat în Republica Dominicană, acolo unde se vor lupta în cel mai de succes reality show sportiv din România, difuzat de Kanal D.

Telespectatorii vor putea urmări show-ul în cinci zile ale săptămânii. Mai exact, emisiunea „Survivor România” 2021, sezonul 2, va fi difuzată în fiecare miercuri și joi, de la 22:00, și de vineri până duminică, de la ora 20:00.



Un nou sezon Survivor România urmează să înceapă la Kanal D, în curând. După un casting care s-a întins pe mai multe luni, urmează să se dea startul la sezonul cu numărul 2 din reality show-ul sportiv care a cucerit România.

Survivor România 2021 - Faimoși și Războinici

Când începe Survivor sezonul 2

Survivor România este varianta românească a Survivor Turkey, formatul turc derivat din celebrul reality show Survivor.

Versiunea românească a fost lansată pe 18 ianuarie 2020 pe Kanal D România, iar primul sezon a fost prezentat de Dan Cruceru.Elena Ionescu a câștigat primul sezon Survivor și a primit un premiu în valoare de 250.000 lei (aproximativ 50.000 de euro). Ca și anul trecut, Survivor sezon 2 urmează să apară pe TV la începutul anului.

12 Faimoși și 12 Războinici se luptă pentru marele premiu Survivor România 2021, sezonul 2

Echipa Faimoșilor este formată din Costi Ioniță, Cătălin Moroșanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna, Roxana Nemeș, Culiță Sterp, Zannidache, Elena Marin, Jador, Majda și Simona Hapciuc.

Aceștia îi înfruntă în competiție pe războinici, echipa albastră fiind formată din: Marilena Cuciurean, Giorgiana-Elena Lupu, Roxana Georgiana Ghita, Maria Hîngu, Melina Dumitru, Andreea Mosneagu, Alin Salajean, Albert Oprea, Sorin Puscasu, Lucian Barbu, Mariano Starlin Belen Medina si Musty Camara.

Când începe Survivor sezonul 2? Surprize mari pentru telespectatori, în curând

Elena Ionescu, câștigătoarea primului sezon Survivor România sezon 1

Elena Ionescu este castigatoarea sezonului 1 Survivor, artista reușind să adune cele mai multe voturi din partea publicului. După cinci luni în care a luptat zi de zi pentru supravițuire, Elena Ionescu a demonstrat că este puternică fizic, dar și psihic.

Preferata publicului, artista a primit cele mai multe voturi, titlul de Survivor și a obținut trofeul competiției. Elena Ionescu a încasat și un cec consistent în valoare de 250.000 de lei.

”Nu îmi vine să cred nici acum, nu mă mai pot ține pe picioare. Vreau să dedic acest trofeu publicului, căci este al lor.

Mi-am luat în brațe copilul, l-am pupat, l-am simțit cât de tare a fost alături de mine. Îmi era teamă că nu o să mă mai recunoască. Vrea să se joace mereu cu mine, e o minune! Nu am încă forță să mă adun, atât de emoționată mă simt. Nu am simțit așa emoții nici când am urcat pe scenă”,a mărturisit Elena Ionescu , în emisiunea ”FanArena”, după Marea Finala Survivor sezon 1.