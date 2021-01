Când începe „Survivor România”, sezonul 2? Surpriză uriașă pentru telespectatorii Kanal D

Survivor sezonul 2 este pe cale să înceapă, după un casting riguros care a durat luni bune. Faimoșii și Războinicii au aterizat în Republica Dominicană, acolo unde se vor lupta în cel mai de succes reality show sportiv din România.

UPDATE 6 ianuarie- Cel de-al doilea sezon „Survivor Romania” incepe sambata aceasta, 9 ianuarie, de la ora 20:00, la Kanal D. Show-ul va fi difuzat cinci zile pe saptamana dupa cum urmeaza: in fiecare miercuri si joi, de la 22:30, si de vineri pana duminica, de la 20:00.



Un nou sezon Survivor România urmează să înceapă la Kanal D, în curând. După un casting care s-a întins pe mai multe luni, urmează să se dea startul la sezonul cu numărul 2 din reality show-ul sportiv care a cucerit România.

Când începe Survivor sezonul 2

Survivor România este varianta românească a Survivor Turkey, formatul turc derivat din celebrul reality show Survivor.

Versiunea românească a fost lansată pe 18 ianuarie 2020 pe Kanal D România, iar primul sezon a fost prezentat de Dan Cruceru.Elena Ionescu a câștigat primul sezon Survivor și a primit un premiu în valoare de 250.000 lei (aproximativ 50.000 de euro). Ca și anul trecut, Survivor sezon 2 urmează să apară pe TV la începutul anului.

Elena Ionescu, câștigătoarea primului sezon Survivor România sezon 1

După cinci luni în care a luptat zi de zi pentru supravițuire, Elena Ionescu a demonstrat că este puternică fizic, dar și psihic.

Preferata publicului, artista a primit cele mai multe voturi, titlul de Survivor și a obținut trofeul competiției. Elena Ionescu a încasat și un cec consistent în valoare de 250.000 de lei.

”Nu îmi vine să cred nici acum, nu mă mai pot ține pe picioare. Vreau să dedic acest trofeu publicului, căci este al lor.

Mi-am luat în brațe copilul, l-am pupat, l-am simțit cât de tare a fost alături de mine. Îmi era teamă că nu o să mă mai recunoască. Vrea să se joace mereu cu mine, e o minune! Nu am încă forță să mă adun, atât de emoționată mă simt. Nu am simțit așa emoții nici când am urcat pe scenă”,a mărturisit Elena Ionescu , în emisiunea ”FanArena”, după Marea Finala Survivor sezon 1.