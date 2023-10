„Când l-am anunțat că sunt însărcinată, a sărit în sus de bucurie” Smiley și Gina Pistol nu și-au putut ascunde fericirea, după ce au aflat de sarcină. Colega artistului, Alina Dincă, așteaptă primul ei copil

In articol:

Alina Dincă, buna prietenă a lui Smiley și a Ginei Pistol, a dat o veste mare! Tânăra care, începând cu anul 2011, a început să facă parte din echipa lui Smiley ca vocal coach, a ajuns recent în fața ofițerului de stare civilă alături de alesul inimii sale și, mai mult decât atât, așteaptă primul ei copil! Smiley și Gina Pistol au avut o reacție neașteptată în momentul în care au aflat de sarcină.

Alina Dincă se află în primul trimestru de sarcină și se pare că, până în acest moment, lucrurile au decurs mult mai bine decât se aștepta. În cele 4 luni a reușit să facă tot ceea ce implica viața sa obișnuită, cu excepție unei singure săptămâni, în care a avut nevoie de mai multă odihnă. De asemenea, tânăra viitoare mămică a dezvăluit că sarcina a fost planificată și foarte dorită, așa că nu a fost o surpriză pentru niciunul dintre ei că în viața lor va apărea un copil.

„Cumva, ne așteptam să se întâmple, așa că surpriza nu a fost atât de mare. Am fost și suntem doar mulțumitori lui Dumnezeu că lucrurile s-au întâmplat așa cum ne-am dorit, iar bebe e bine și crește sănătos. Vom avea o fetiță. Zilele trecute am făcut un party cu ocazia cununiei, într-o locație de vis din centrul Bucureștiului, la piscină, și am profitat de ocazie să aflam și sexul bebelușului. S-au făcut pariuri, s-au scris mesaje într-o carte de amintiri, s-a cântat și s-a dansat și ne-a părut rău că s-a terminat.”, a spus Alina Dincă, conform Unica.

Citeste si: Cum scapi de herpesul bucal – simptome, cauze și opțiuni de tratament

Citeste si: EXCLUSIV: Mama Elodiei, lovitură pregătită pentru Cristian Cioacă, la o lună de la eliberarea sa: "În momentul în care a suprimat viața Elodiei, erau bani în cont, avea imobile"- stirilekanald.ro

Citește și: Smiley dă cărțile pe față despre Loredana Groza! Ce se întâmpla în timpul filmărilor, pe vremea când erau colegi de emisiune. A recunoscut asta abia acum: "Eram ușor intimidat"

Cum a reacționat Smiley când a aflat că buna lui prietenă, Alina Dincă, este însărcinată?

Alina Dincă i-a cunocut pe Smiley și pe Gina Pistol de dinainte ca ei doi să formeze cuplul atât de apreciat pe care îl au astăzi.

În momentul în care au aflat că prietena lor este însărcinată pentru prima dată, artistul a sărit în sus de bucurie, iar Gina Pistol nu a stat pe gânduri și a început să-i caute cărțile care ei i-au fost de mare folos când s-a pregătit pentru rolul de mămică.

„Legat de prietenia noastră, pe amândoi îi cunosc înainte să formeze un cuplu. Gina este o căldură de om. Când l-am anunțat pe Smiley că sunt însărcinată, a sărit în sus de bucurie, iar Gina a început să caute cărțile pe care le-a citit în perioada în care era însărcinată și mi le-a dat pe toate. De fiecare dată când ne vedem îmi povestește la ce să mă aștept și cum să primesc tot ceea ce simt. E un sprijin important.”, a mai spus Alina Dincă, conform aceleiași surse.



Citeste si: „Asta ne-a mai rămas. Mă culc cu el în gând, mă trezesc cu el. Când mă culc îl văd.” Un preot a susținut o slujbă, în locul în care Sebi a trecut la cele sfinte- kfetele.ro

Citeste si: Ziua 3 de război în Israel: Sudul țării a fost lovit de rachetele lansate din Gaza. Bilanț sumbru: Peste 1.100 de oameni au murit- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Îți mulțumesc că ai avut încredere în mine” Mesajul transmis de Mirela Vaida după ce a fost invitată la cununia fiului Gabrielei Firea- radioimpuls.ro

Citește și: Emilian e singur din nou! Ce vrea artistul de la viitoarea lui iubită? Puțini bărbați gândesc așa: „Nu trebuie tot timpul pusă la cratiță”