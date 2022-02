Când NU se fac nunți în 2022? Vezi zilele în care NU se organizează cununii religioase

In articol:

Când NU se fac nunți în 2022? Vezi care sunt zilele de post și de sărbătoare, în care NU se organizează cununii religioase în bisericile ortodoxe.

Când NU se fac nunți în 2022?

În anul 2022 nu se fac nunţi în zilele de post, dar şi în posturile de peste an. Mai exact, în zilele de miercuri şi vineri şi în cele patru posturi pe care biserica ortodoxă le-a rânduit.

Nunţile sunt interzise de la Lăsatul Secului de carne pentru Postul Sfintelor Paşti, 28 februarie, până la Duminica Tomii de după Paşte, adică până la 1 Mai.

Nu se fac nunţi în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, adică de luni, 20 iunie 2022 până marţi, 28 iunie 2022.

Nu se fac nunţi nici în Postul Adormirii Maicii Domnului, adică în perioada 1-14 august 2022.

Cununiile religioase nu sunt permise nici luni, 29 august, atunci când biserica comemorează Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Nunţile sunt interzise şi în perioada 15 noiembrie -24 decembrie 2022, atunci când are loc Postul Naşterii Domnului.

Alte date la care nu se fac nunţi în 2022 sunt: 1 şi 2 februarie, 1 şi 2 iunie, 11, 12 şi 13 iunie, 15 august, 13 şi 14 septembrie, dar şi în perioada de la Crăciun până la Bobotează, adică 25 decembrie 2022- 6 ianuarie 2023.

Citeste si: Cum să atragi banii în viața ta. Trucuri simple care aduc succes și bogăție

Când NU se fac nunți în 2022 [Sursa foto: PixaBay]

Ce simbolizează fiecare an de căsnicie

Tradiția spune că fiecare an de căsnicie are o semnificație aparte. Iată care sunt semnificațiile fiecărui an petrecut în doi:

În primul an de căsnicie relația dintre cei doi soți este fragilă și trebuie să treacă de testul timpului, de aceea se numește Nunta de hârtie.

În al doilea an de căsnicie se celebrează Nunta de bumbac fiindcă bumbacul este mai rezistent decât hârtia.

La aniversarea a trei ani de la căsnicie, relația dintre soţi s-a mai conturat și nu mai este la fel de fragilă. Atunci se celebrează nunta de piele.

Citeste si: Monica Anghel are un copil cu un bărbat celebru din România. Ce spune artista..- bzi.ro

La aniversarea a 4 ani de căsnicie relația se conturează frumos ca o floare înmiresmată, care străluceşte în soare. Atunci se sărbătorește Nunta de flori.

În al cincilea an de căsnicie se sărbătorește nunta de lemn. Lemnul este solid și flexibil, dar poate arde ușor. La fel și relația celor doi soți.

În popor se spune că la a șasea aniversare a căsniciei, relația este dulce ca zahărul și rezistentă ca fierul.

De aceea se numește Nunta de zahăr sau Nunta de fier.

Citeste si: Cum atragi norocul in dragoste. 9 reguli simple care iti vor schimba soarta

Când NU se fac nunți în 2022 [Sursa foto: PixaBay]

Citeste si: Ce sunt mantrele și cum îți pot schimba felul în care transmiți mesaje către Univers

Lâna și cuprul sunt bune conductoare de căldură, la fel trebuie să fie și căsnicia celor doi soți care aniversează şapte ani de la căsnicie, numită Nunta de lână sau de cupru.

Lutul este materialul din care Dumnezeu l-a creat pe Adam. Acesta este simbolul fertilității, iar bronzul semnifică rezistență și stabilitate, așa cum trebuie să fie relația celor ce aniversează opt ani de căsnicie. Atunci se sărbătorește nunta de bronz.

După 9 ani de căsnicie se celebrează nunta de salcie. Salcia se îndoaie în vânt, dar nu se rupe. Căsnicia după 9 ani devine mai rezistentă, iar soții nu se dau după cum bate vântul.

Nunta de tinichea sau aluminiu nu poate părea foarte importantă. Însă aluminiul are o specificație importantă și anume, nu ruginește. Aniversarea a zece ani de căsnicie este un eveniment important care trebuie celebrat cu mare fast.

Cristalul este strălucitor și transparent, la fel ca relația celor doi soți care au împlinit 15 ani de căsnicie și sărbătoresc Nunta de cristal.

Porţelanul simbolizează încredere și devotament. Cei doi soți care aniversează 20 de ani de căsnicie au învățat ce este respectul și încrederea. Atunci se sărbătorește nunta de porțelan.

Argintul semnifică înțelepciune și trăinicie. Aceste calități le-au dobândit și cei doi soți care sunt împreună de 25 de ani. Atunci are loc nunta de argint.