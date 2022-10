”Când sărea butonul de la bluză…” Adrian Mutu, detalii neștiute legate de aventurile sale. Cum era antrenorul în tinerețe: „Cel mai mare specialist”

In articol:

Adrian Mutu este cunoscut pentru ceea ce a făcut și face pe terenul de fotbal, dar și pentru numeroasele cuceriri pe care le-a bifat de-a lungul timpului.

Este la a treia soție, are mai mulți copii și toată lumea îl știe drept un mare crai.

Acum s-a pus la casa lui, este un bărbat dedicat familiei, dar eticheta care i s-a pus de când a devenit un fotbalist de renume nu a avut nimic în comun, spun el, cu felul în care era în tinerețe.

Adrian Mutu: ”În tinerețe am fost foarte timid”

Pe vremea când abia se apucase de fotbal, Mutu declară că pe cât era de dibace pe teren, pe atât de stângaci se arăta în relațiile cu reprezentantele sexului frumos.

Deși pare greu de crezut, antrenorul de la Rapid declară că în trecut timiditatea îl caracteriza pe deplin. El spune că îi lua și câteva luni să ajungă să se bage în seamă cu o domnișoară, moment în care nu mai putea spune prea multe.

Chiar și un sărut îl intimida, dar atunci când momentul magic venea, ei bine, Adrian Mutu subliniază că putea primi titulatura de specialist în artele sărutului.

Însă, dacă situația dintre el și vreo domnișoară escalada, privind în urmă, comparând cu ceea ce se întâmplă în fotbal, antrenorul spune că atunci se simțea un mare campion, copleșit însă de emoții.

”În tinerețe am fost foarte timid. Ca să încep să vorbesc cu o fată trebuia să îmi fac un plan întins pe câteva luni și, când ne întâlneam, nu mai știam ce să spun. Aveam atacul în minte dar când ne vedeam nu puteam mai mult de “Bună, eu sunt Adi, ce faci?”, banalități specifice vârstei. Gata, uitasem tot! Cred că am adunat, la prima relație, 3 milioane de kilometri făcuți prin oraș, un ținut de mână și patru cuvinte rostite. Pot spune că am încercuit Piteștiul de mii de ori! Și mai vorbeam, așa, o dată la o oră și jumătate: “Ce faci?”, “Bine, bine!”. Și asta era tot! Când am sărutat-o prima oară, voiam să fi făcut asta cu vreo 3 ore înainte, dar de unde tupeu? Nu mai spun de altele, că începeam cu degetul mic… Dacă simțeam și piele…Puteam spune că eram cel mai mare specialist în săruturi din lume la vremea aceea, pentru că unul singur dura două ore! Când sărea butonul de la bluză ziceai că ai câștigat Champions League… Asta dacă fata era de vârsta mea. Dacă era mai mare, începeam planul din ianuarie și făceam primii pași prin iunie!”, sunt mărturisiri pe care Adrian Mutu le face în cartea sa, “Revenirea din Infern – Povestea neștiută a vieții mele”.