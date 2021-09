Când și-a dat seama Monica Anghel că este infectată cu coronavirus! „Existau riscuri mari”

In articol:

Monica Anghel a dezvăluit în urmă cu câteva zile faptul că trebuie să rămână în izolare, căci s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. Chiar dacă a fost vaccinată cu chema completă anti-COVID, aceasta tot se resimte după ce s-a îmbolnăvit. Din fericire, nu este vorba despre simptome îngrijorătoare, ci despre o formă ușoară.

Artista a început să se simtă rău, așa că fără a sta prea mult pe gânduri și-a făcut un test rapid, iar acela a ieșit pozitiv. Imediat, Monica Anghel s-a programat și la unul PCR, iar mai apoi a sunat pe toată lumea cu care intrase în contact.

„În cazul meu, boala a debutat ca o răceală, gripă, dureri musculare și o stare febrilă. Din fericire, sunt un om conștiincios și mi-am făcut un test rapid care a ieșit pozitiv, după care am mers și am făcut și testul PCR.

După test, am anunțat pe toată lumea cu care am intrat în contact săptămâna trecută, nici unul din cei cu care am intrat în contact nu sunt pozitivi. Acum sunt acasă, urmez schema de tratament și totul este OK.

Înțeleg că, dacă nu eram vaccinată, existau riscuri mari, dar așa totul este mai ușor și e bine că sunt acasă„, a declarat Monica Anghel pentru Playtech.ro.

Marcel Pavel: „ Eu cred că Monica are o formă ușoară”

Artistul a fost printre primele personalătăți publice care s-au îmbolnăvit de COVID-19, iar atunci a ieșit un adevărat scandal. Nu puțini sunt cei care l-au acuzat că a mințit și că ar fi primit bani pentru a spune că este infectat cu coronavirus.

Marcel Pavel spune despre SARS-CoV-2 că este un virus „pervers” și răsuflă ușurat știind că Monica Anghel a făcut o formă ușoară de boală.

„ Pe mine mă înjura lumea, anul trecut, când era să mor, că sunt plătit, că mint. Nu e de glumit. E o nenorocire de virus. Eu am fost printre primii mediatizați și am fost atacat. E o boală foarte perversă.

Eu cred că Monica are o formă ușoară. Ține legătura cu medicul ei cu siguranță și urmează tratamentul. Mai multe nu cunosc”, a povestit Marcel Pavel, potrivit viva.ro.