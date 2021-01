In articol:

Când va apărea pe cer prima lună plină din 2021 și de ce fenomene astrologice vom avea parte în acest an veți afla din rândurile ce vor urma. Anul 2021 este anul curent al calendarului gregorian și a debutat într-o zi de vineri. 2021 are 365 de zile, după ce 2020 a fost an bisect și a avut 366 de zile.

Prima lună a calendarului gregorian este luna ianuarie, care are 31 de zile. Ziua are 10 ore, iar noaptea 14 ore. Ianuarie începe cu soarele în semnul Capricornului și sfârșește în semnul Vărsătorului. În România, luna ianuarie, popular, se numește Gerar. Sărbătorile din luna ianuarie cuprind obiceiuri și practici specifice începutului de an prin care oamenii speră să obțină, prin diferite practici magice, prosperitate, sănătate, liniște și pace, potrivit wikipedia.org.

Când va apărea pe cer prima Lună plină din 2021

Prima lună plină va apărea pe cer pe 28 ianuarie, ora 21:16. Luna plină apare pe cer atunci când Luna este în opoziție cu Soarele, adică Pământul se află aproximativ pe linia care unește Luna cu Soarele, mai exact atunci când longitudinea ecliptică a Soarelui și a Lunii diferă cu 180 de grade.

Fenomene astrologice în 2021

Ploaia de meteoriți Lyrid - aprilie 2021

Ploaia de meteoriți Lyrid este foarte cunoscută printre fenomenele astrologice . Prima dată a fost observată în 687 î.Hr., potrivit NASA. Anul acesta, va avea loc între 16 aprilie și 25 aprilie. Acești meteoriți tind să lase o urmă de praf strălucitor, care poate fi văzut câteva secunde, transmite Live Science.



Ploaia de meteoriți Eta Aquarids - mai 2021

Ploaia de meteoriți Eta Aquarids se vede cel mai bine în emisfera sudică. Cel mai bine poate fi văzută cu o oră sau două înainte de a se lumina pe 5 mai, potrivit Earthsky.

Eclipsa totală de Lună - mai 2021

Eclipsă totală de Lună sau „Luna Sângerie” va avea loc pe 26 mai și va fi vizibilă în Estul Asiei, Australia și în zone din Oceanul Pacific și din America, potrivit Space.com și NASA.

Numele de „Luna Sângerie” este dat tuturor eclipselor lunare totale, având în vedere culoarea, un roșu portocaliu, pe care o capătă satelitul natural al Terrei în momentul în care trece prin umbra Pământului.

Eclipsa solară inelară - iunie 2021

Eclipsa solară inelară va avea loc pe 10 iunie. Această eclipsă apare atunci când luna trece între Soare și Pământ, dar nu acoperă complet Soarele, creând un inel strălucitor n jurul umbrei. Această eclipsă inelară va fi vizibilă doar în nordul Canadei, Groenlandei și Rusiei, potrivit NASA.

Perseidele - august 2021

Perseidele se vor vedea pe 11 și 12 august, dar este posibil să se vadă și în nopțile dinainte și după această dată, potrivit EarthSky. Această ploaie de meteoriți se vede cel mai bine la cei care locuiesc în emisfera nordică.

Ploaia de meteoriți Orionid - octombrie 2021

Ploaia de meteoriți Orionid este cunoscută pentru strălucire și viteză. Aceasta este considerată cea mai frumoasă ploaie de meteoriți, potrivit NASA. Acest fenomen se va vedea în cele două emisfere, după miezul nopții. Orionidele vor putea fi observate cel mai bine între 20 și 21 octombrie.

Eclipsa de lună parțială - noiembrie 2021

Eclipsa parțială de Lună va fi observată în America, Australia, dar și în anumite regiuni din Asia și Europa pe 19 noiembrie, anunță Space.com și NASA.



Ploaia de stele Geminide - decembrie 2021

Acest fenomen numit Ploaia de stele Geminide se va desfășura pe tot globul în perioada 4-20 decembrie, potrivit NASA.

Ce sunt fazele Lunii

Fazele Lunii sunt diferitele forme în care apare Luna văzută de un observator de pe Pământ. Ele sunt date de poziția Lunii în raport cu dreapta Pământ-Soare. Aceasta variază datorită mișcării de revoluție a Lunii în jurul Pământului. Perioada de repetare a fazelor Lunii este numită Lună sinodică și are o durată de aproximativ 29,5 zile.

Faza Lunii noi este atunci când, în cursul orbitei sale, satelitul se întrepune între Pământ și Soare. În timpul acestei faze nu este posibilă vederea Lunii întrucât ea este prezentă "pe cerul zilei", aparent, la mică distanță de Soare.

Când orbita Lunii este aliniată în mod perfect cu Pământul și cu Soarele atunci se verifică fenomenul eclipsei de Soare.

Sursa: LiveScience, Wikipedia.org