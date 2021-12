Când va avea loc botezul fiicei lui Nicole Cherry. Ce nume va purta primul copil al cântăreței

In articol:

Nicole Cherry, pe numele din buletin Nicoleta Janina Ghinea, este o cântăreață de muzică reggae și pop din țara noastră. Aceasta a împlinit recent vârsta de 23 de ani și a devenit cunoscută în anul 2013, când avea 14 ani, cu melodia „Memories”.

Acest single a avut un succes răsunător, fiind preluat de foarte multe posturi de radio din România. Printre cele mai cunoscute piese de-ale sale se numără și: „Dansează amândoi”, „Vara mea”, „Ceasul” și „Scrie-mi pe suflet”.Lansarea piesei „Scrie-mi pe suflet” a fost și momentul prin intermediul căruia, celebra cântăreață Nicole Cherry a dezvăluit că este însărcinată.

Citeste si: Nicole Cherry împlinește 23 de ani. Cum arăta artista în urmă cu 8 ani când se lansa primul ei videoclip

Când va avea loc botezul fiicei lui Nicole Cherry

Nicole Cherry are o relație de mai bine de trei ani cu un afacerist pe nume Florin Popa. Cei doi s-au mutat împreună în anul 2019, iar artista declara la acea vreme că afaceristul este sufletul ei pereche: „Ne-am acomodat foarte repede unul cu altul, nu pot să zic că au fost așa, conflicte, nu am avut și sper să ne ținem departe de ele. E foarte natural și se simte de parcă am fi de foarte mult timp împreună. Eu cred că da, că este sufletul meu pereche, dar îmi place să fiu rezervată când vine vorba de lucruri personale…îmi place să țin mai mult pentru mine.”, a declarat aceasta pentru viva.ro. Deși diferența de vârstă dintre ei este de 8 ani, acest lucru nu a reprezentat niciodată un obstacol pentru relația lor, fapt demonstrat prin momentele pe care aceștia le trăiesc în prezent.

Cântăreața Nicole Cherry [Sursa foto: instagram.com/nicolecherry]

Nicole Cherry a adus pe lume o fetiță minunată la sfârșitul lunii noiembrie a acestui an, mai exact pe data de 27. Aceasta nu a făcut un anunț clar cu privire la data la care va avea loc creștinarea bebelușei sale, însă, conform publicației click.ro, surse din anturajul artistei au dezvăluit detalii despre eveniment. Se pare că, botezul ar urma să aibă loc în aceeași zi cu nunta cuplului Nicole Cherry- Florin Popa.

, au mărturisit apropiații Cireșicăi pentru click.ro

Citeste si: Doctorii avertizează: nu luați niciodată aceste pastile dacă ați băut cafea sau alcool- bzi.ro

Citeste si: Nicole Cherry le-a dat peste nas curioșilor și s-a filmat cu Anastasia, în timp ce o alăpta: ”Calmați-vă, vă rog”. Ce a deranjat-o pe proaspăta mămică

Ce nume va purta fetița cântăreței

Nicole Cherry este în culmea fericirii după ce a născut o fetiță perfect sănătoasă. Artista a postat pe Instagram o fotografie în care apărea alături de micuța sa, la o zi de la aducerea pe lume, scriind mesajul „Totul”, semn că dragostea pentru fiica sa este nemărginită. Însă, cum se va numi bebelușa lui Nicole Cherry?

Artista în vârstă de 23 de ani a acordat un interviu pentru viva.ro pe când era însărcinată în luna a șasea. În cadrul acestuia, tânăra mămică a dezvăluit ce nume va purta fetița sa, dar și cum l-a ales. Povestea este una fabuloasă, întrucât Nicole a mărturisit că a visat numele fiicei sale, încă de dinainte de a afla sexul bebelușului. Acest lucru a făcut-o pe cântăreață să își numească minunea „Anastasia Popa”. Iată declarația artistei: „Daaaa! Abia am aștept acest moment, în care le spun tuturor numele. Că am fost întrebată mereu dacă ne-am gândit la nume și mereu le spuneam oamenilor că nu pot spune încă. Anastasia Popa. Anastasiaaaa mea! Iar numele Anastasia mi-a apărut într-un vis.”



Surse: viva.ro, click.ro