Când va avea loc nunta dintre Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Cei doi îndrăgostiți sunt de nedespărțit

In articol:

Cleopatra Stratan va face nunta cu Edward Sanda peste câteva luni.

Când va avea loc nunta dintre Cleopatra Stratan și Edward Sanda

Prezenți în emisiunea Teo Show, cei doi artiști au mărturisit că vor face nunta în această vară.

"Mai aproape de toamnă. Nu o să facem nuntă. O sa mergem la primărie și dacă ne lasă pandemia o facem. Dacă tot am zis să facem pasul ăsta, am zis să-l facem până la capă. E tot ce am putut să-mi doresc. Dacă nu era pandemia, lista era până la ieșirea din platou.",a spus Edward Sanda.

"Nu am specificat data, luna, am zis că în această vară.", a completat Cleopatra Stratan.

Citeste si: Cleopatra Stratan și Edward Sanda au dat vestea cea mare! Când se vor căsători cei doi îndrăgostiți

Citeste si: El este poliţistul argeşean care l-a trântit la pământ pe bătrânul care a murit sufocat. Trecutul său este unul controversat- bzi.ro

Cum a început povestea de iubire dintre Cleopatra Stratan și Edward Sanda

Cleopatra și Edward sunt de nedespărțit[Sursa foto: Facebook]

Ce doi artiști s-au văzut pentru prima dată în 2004, când Cleopatra avea doar 11 ani. Ulterior, ei s-au reîntâlnit în 2018 când a fost dragoste la prima vedere din partea cântăreței.

Anii au tecut, iar soarta a vrut ca noi doi să ne revedem într-o zi de miercuri, pe 7 februarie 2018 când am plecat cu tata cu avionul – în ziua aceea speciala – la București, ca să mai înregistrez odată piesa “Te las cu inima” la Famous Production.

Ah, scăpasem un detaliu: Edi deja se lansaseră cu “Doar pe a ta”, având ditamai succesul, succedată de “Haine scumpe”. Deci, în timpul înregistrărilor, l-am intrebat pe Shandree – producătorul, chestii despre Edward, știind că face parte din echipa lor.

Peste 10 minute, pe ușă intră chiar el, îmbrăcat într-un palton bej, cu freza și barba perfectă și cu un zâmbet până la urechi din secunda în care m-a văzut.

M-a scanat din priviri, iar reacția mea a fost: “Pe cine avem noi aici?” Am făcut cunoștință, el fiind total fascinat de mine și eu de el. Terminând înregistrările, am coborât la parter unde el încă era acolo. Avea același zâmbet larg care efectiv mi-a topit inima, iar felul în care mă privea, era de-a dreptul unic și de nedescris. Mă făcea să mă simt importantă, mă admira și sorbea din priviri, iar eu simțeam asta din tot sufletul.

Citeste si: Cleopatra Stratan și Edward Sanda, surprinși în ipostaze tandre! Au făcut totul public

Cleopatra era îndrăgostită de artist, însă nu a sperat la o relație, pentru că el avea prietenă în momentul respectiv.

"Pe 19 decembrie am petrecut la studio – cu colegii și prietenii de gașcă – ziua unei colege și ultima ei zi de muncă la Famous, seară care a culminat începutul relației noastre.

În seara aia ne-am comportat că un cuplu, deși nu eram, am dansat și stat împreună peste tot. Tot el m-a condus până la hotel, iar pe drum l-am întrebat din vorbă în vorbă, cum e el într-o relație, mai romantic sau mai rece…Si cu fiecare discuție realizam că semănăm foarte mult la suflete. I-am luat un cadou de Crăciun, un calendar 2020 cu pozele noatre la fiecare lună, iar el, pentru că nu îmi luase nimic din timp, s-a grăbit în ultima seară să îmi aducă pe fugă cadoul la hotel. În fața hotelului am stat cred că 15 minute în care nu ne puteam opri din a ne privi reciproc, iar înainte să plec, ne-am îmbrățișat strâns de două ori.

Ajunsă în cameră, am chat-uit pe Whatsapp, iar la un moment dat mi-a scris: “Simt că aș putea face orice cu tine în viată și că ai fi exact ce îmi doresc”. Vă imaginați ce era în capul și sufletul meu? Edi se îndrăgostise de mine!”, a povestit Cleopatra potrivit Profm.ro.