Să fie 2022 anul norocos al cuplului și să aibă loc nunta mult așteptată de fanii lor? Georgina Rodriguez este protagonista unui serial-documentar pe Netflix, despre ea și viața de cuplu cu Cristiano Ronaldo.

Când are loc nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez

În episoadele seriei, Ronaldo oferă detalii despre nunta care s-ar putea organiza chiar anul acesta.

Ronaldo și Georgina sunt împreună din 2016, iar un an mai târziu frumoasa brunetă i-a oferit primul copil celebrului fotbalist. În 2018, Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, care nu a ezitat și a spus "Da" pe nerăsuflate.

Georgina Rodriguez lucra într-un magazin Gucci înainte să-l cunoască pe Ronaldo, magazin care le-a unit și destinele. La doar 15 ani, femeia a plecat de acasă ca să-și construiască un viitor și ajunsese să lucreze ca asistent de vânzări în Madrid, la magazinul de brand.



Când va avea loc nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez [Sursa foto: https://www.instagram.com/cristiano/]

"Era o zi de vară. Eu trebuia să plec la ora 17:00, dar o colegă de-ale mele m-a sunat să mai stau jumătate de oră. Când plecam din magazin, un bărbat frumos, de aproape doi metri, venea împreună cu un copil și mai mulți prieteni. M-a salutat foarte politicos și a râs. M-am emoționat, mă gândeam ‘ce-i în neregulă cu mine?’. Nici nu voiam să mă uit la el, îmi era foarte rușine”, a spus Georgina Rodriguez.

În prezent, vedeta este cunoscută internațional în lumea modei, pentru proiectele de care se ocupă, și în lumea afacerilor, căci Georgina administrează multe dintre afacerile iubitului ei, lanțul de hoteluri și clinici pentru frumusețe și transplanturi de păr.

"E o femeie muncitoare, cu idei proprii. Când vine vorba de afaceri cu hotelul și cu Insparya, are ceva de spus. Are acel ceva pentru afaceri, mă ajută cu părerea ei și apreciez asta", spune celebrul fotbalist despre mama copiilor lui.

Pe lângă cariera fabuloasă pe care o are, Georgina are și jobul de mamă a cinci copiii. Cuplul are trei fete și doi băieți minunați pe care îi cresc cu toată dragostea și devotarea. Din păcate, unul dintre bebelușii gemeni cu care Georgina Rodriguez era însărcinată, a murit.

Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo și-au pierdut unul dintre copii, în urmă cu aproape 2 luni

Georgina și Ronaldo au trecut prin momente de coșmar în luna aprilie a anului în curs, când unul dintre bebelușii cu care femeie era însărcinată a murit la naștere. Părinții au făcut durul anunț pe conturile sale de socializare.

„Cu cea mai mare tristețe vă comunicăm trecerea în neființă a băiețelului nostru. Este cea mai mare durere pe care o poate simți un părinte. Doar nașterea copilului nostru ne dă puterea de a trăi acest moment cu speranță și fericire. Dorim să le mulțumim medicilor și asistentelor pentru toată îngrijirea și sprijinul acordat. Suntem devastați și vă rugăm să ne păstrați intimitatea în aceste momente foarte dificile. Băiețelul nostru, tu ești îngerul nostru. Te vom iubi pentru totdeauna”, au scris Ronaldo și Georgina.



La câteva zile de la tristul eveniment, Georgina Rodriguez a ajuns înapoi la logodnicul său și la cei patru frați ai micuței pe care a adus-o pe lume în aprilie. Fotbalistul a fost în extaz când și-a văzut fetița nou-născută, astfel a postat prima fotografie cu toți șapte, fericiți fiind.



Când va avea loc nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez [Sursa foto: https://www.instagram.com/cristiano/]

„Casă, dulce casă. Gio și fetița noastră sunt în sfârșit împreună cu noi. Vrem să mulțumim tuturor pentru toate cuvintele și gesturile emoționante. Susținerea voastră este foarte importantă și noi toți am simțit dragostea și respectul pe care le aveți pentru familia noastră. Acum este timpul să fim recunoscători pentru viața pe care tocmai am adus-o pe lume ”, a fost mesajul atașat fotografiei.