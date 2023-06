Când va debuta Leo Messi la noua sa echipă, Inter Miami? Anunțul a fost făcut de proprietarul clubului american

In articol:

Leo Messi a acceptat oferta celor de la Inter Miami și va juca în MLS în sezonul următor, deși atât el, cât și familia lui, doreau să revină în Spania.

Când va debuta Leo Messi la noua sa echipă, Inter Miami

Iată când va debuta argentinianul la clubul american!

Leo Messi a părăsit clubul PSG după doi ani, de-a lungul cărora a câștigat două trofee în Ligue 1 și o Supercupă a Franței. În cele două sezoane petrecute la gruparea pariziană, Messi a jucat 74 de meciuri, a marcat 32 de goluri și a oferit 35 de pase decisive.

Acum, argentinianul se pregătește de debutul la noua sa echipă, Inter Miami. Potrivit digisport.ro, proprietarul clubului american, Jorge Mas, a declarat că Messi va juca primul meci pentru Inter Miami pe 21 iulie, în confruntarea cu echipa mexicană Cruz Azul, din cadrul Cupei Ligilor (Leagues Cup). Aceasta este o competiție anuală de fotbal de asociere între cluburi din Major League Soccer și Liga MX din America de Nord, se arată pe Wikipedia.

Leo Messi a semnat un contract pe doi ani și jumătate cu Inter Miami, urmând să primească o remunerație de 60 de milioane de dolari pe an, mai notează sursa citată anterior.

De ce a refuzat Leo Messi oferta celor de la FC Barcelona

Leo Messi și-a dorit să revină la FC Barcelona, însă i-a fost teamă că ar putea trece din nou prin ce a trecut în 2021, când a plecat de la catalani. Fotbalistul a subliniat ideea că are nevoie de liniște și vrea să se gândească mai mult la familia lui. Iată declarația campionului argentinian pentru Mundo Deportivo:

„Da, adevărul este că, evident, îmi doream foarte mult, eram foarte încântat să mă pot întoarce, dar, pe de altă parte, după ceea ce am trăit (n.r.- când a plecat de la Barcelona) și ieșirea pe care am avut-o, nu am vrut să fiu din nou în aceeași situație, să aștept să văd ce se întâmplă și las viitorul meu în mâinile altcuiva, ca să spun așa.

Am vrut să iau propria mea decizie, gândindu-mă la mine, la familia mea. Deși am auzit că s-a spus că La Liga a acceptat totul și că era în regulă pentru ei să mă întorc, mai erau multe alte lucruri de pus la punct.

Am auzit că trebuie să vândă jucători sau să scadă salariile jucătorilor și adevărul este că nu am vrut să trec prin asta. Am fost deja acuzat de multe lucruri care nu erau adevărate în cariera mea la Barcelona și eram deja puțin obosit. Nu am vrut să trec prin toate astea. Când trebuia să plec, La Liga acceptase să mă legitimeze, dar până la urmă nu s-a putut.

Ei bine, mi-a fost teamă că se va întâmpla din nou același lucru... A trebuit să vin aici la Paris să stau mult timp într-un hotel cu familia, cu copiii mei mergând la școală, dar noi locuind tot la hotel... Am vrut să iau singur decizia și de aceea nu am mers la Barca. Deși mi-ar fi plăcut, nu s-a putut.

De asemenea, sunt într-un moment în care vreau să ies puțin din focus, să mă gândesc mai mult la familia mea. Am vrut să caut și altceva, și un pic de liniște sufletească.”, a spus Leo Messi.

