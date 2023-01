Când va fi înmormântată Ana, femeia ucisă de câini lângă Lacul Morii. Anunțul făcut de familie: "Vă rog să țineți cont de acest lucru"

In articol:

Ana Oros a sfârșit într-un mod cumplit sâmbătă, în timp ce alerga în zona Lacul Morii. Femeia, în vârstă de 44 de ani, a fost sfâșiată de vie de o haită de câini și nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire.

Familia, care este încă în stare de șoc, se pregătește acum de înmormântare.

Când și unde va înmormântată Ana Oros?

Trupul neînsuflețit al Anei Oros urmează să ajungă acasă, la familie, iar cei care o cunosc îi vor putea aduce un ultim omagiu. Fostul soț al femeii a anunțat recent, în mediul online, că priveghiul va avea loc joi în București, urmând ca sâmbătă să fie condusă pe ultimul drum în orașul natal, Baia Mare: "Cel mai probabil, în cursul zilei de miercuri (a doua parte a zilei) și joi (toată ziua), săptămâna curentă, prietenii și cunoscuții Anei îi pot aduce un ultim omagiu în București. Locația va fi confirmată miercuri, în prima parte a zilei. Preotul va fi prezent pentru priveghere în ziua de joi. Ana va fi înmormântată creștinește în orașul ei natal, Baia Mare, în cursul zilei de sâmbătă.

Vă rog să înțelegeți complexitatea situației și faptul că nu pot confirma cu foarte mare precizie exactitatea datelor pentru că sunt foarte multe lucruri de rezolvat, iar membrii apropiați ai familiei trebuie reuniți din foarte multe locații, unele foarte îndepărtate. Întrucât Ana va fi înmormântată în Baia Mare și acest lucru va face imposibil din punct de vedere practic transportul unui număr foarte mare de coroane/jerbe funerare, vă rog în numele Anei să țineți cont de acest lucru. O rugăciune este bine primită și simplă, ca atare sau însoțită de o simplă floare. Voi reveni cu detalii precise în cursul zilei de miercuri. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru compasiunea arătată Anei în decursul ultimelor zile. Dumnezeu să o odihnească!", a scris fostul soț al Anei pe contul personal de Facebook.

Ce s-a întâmplat cu câteva minute înainte ca Ana Oros să fie ucisă de câini?

La scurt timp după ce Ana Oros a fost atacată și ucisă de câini, lângă Lacul Morii, au ieșit la iveală detalii cutremurătoare despre ultimele clipe de viață ale femeii. Un apropiat care a întâlnit-o cu doar câteva minute înainte de tragedie nu-și poate reveni din șoc: "M-am întâlnit cu ea cu 10-15 minute înainte, am stat vreo 5 minute de vorbă, am văzut că a coborât de pe dig, am crezut că merge spre casă, pe drumul de piatră de lângă dig, am refuzat să cred că se duce iar pe câmp. Arăta foarte bine și deborda de energie, plină de zâmbet, ca de fiecare dată.... Odihnește-te în pace, Ana! (o să încerc să las brațele mai jos, cum mereu îmi spuneai, când voi alerga pe lângă zona aia nenorocită)", a povestit Emil, bărbatul care a văzut-o ultima oară pe Ana Oros în viață, înainte de tragedie.

