Când va fi lansat „Voyage”, ultimul album ABBA. Ulterior, trupa se va destrăma pentru totdeauna

In articol:

ABBA, formată din Agnetha, Bjorn, Benny şi Anni-Frid, au fost una dintre cele mai ascultate trupe din lume. S-a format în anii '70, iar de-a lungul anilor membrii trupei s-au bucurat de un succes fulminant și au vândut peste 370 de milioane de înregistrări.

Când are loc lansarea ultimului album ABBA

ABBA este un nume legendar al muzicii pop, iar cu decizia de a pune punct acestui proiect a întristat o lume întreagă. Însă, cu ocazia împliniri celor 50 de ani de la înfiinţare, cei patru cântăreţi au decis să se reunească pentru un turneu memorabil, dar și pentru a-și încânta fanii cu piese noi.

Citeste si: Cum arată acum membrii trupei ABBA. Agnetha, Anni-Frid, Bjorn și Benny s-au reunit pentru lansarea unui nou album

Ultimul albumul ABBA, „Voyage”, va fi lansat oficial în România pe 5 noiembrie și va fi ultimul al trupei. Totodată, va conține zece piese, dintre care opt melodii noi şi două versiuni noi pentru „Just a Notion” şi „Bumblebee”, iar anul viitor, legendara trupă va susține și un concert la Londra.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

De la revenirea trupei, au lansat trei single-uri de pe acest album, ”I Still Have Faith In You”, ”Don’t Shut Me Down” şi ”Just a Notion”.

Membrii trupei au anunțat destrămarea trupei, odată cu lansarea albumului „Voyage”

Potrivit The Independent, Björn Ulvaeus şi Benny Andersson au confirmat faptul că formaţia ABBA se va destrăma definitiv după lansarea albumului „Voyage”.

În cadrul unui interviu acordat, cei doi au spus că de data aceasta decizia de a merge pe drumuri separate este una definitivă și nu au intenția de a se mai reunii niciodată. Totodată, au dezvăluit și faptul că două melodii noi nu vor fi incluse pe noul disc, pentru că nu au fost terminate şi nu vor fi lansate niciodată.

, a spus Benny Andersson

Citeste si: VIDEO ABBA s-a reunit dupa 30 de ani! Uite cum arata acum artistii din Suedia care au facut istorie!

Rezidenţa virtuală ABBA va avea loc la Arena din Londra, construită special în acest scop, începând cu data de 27 mai 2022 şi va dura patru ani.