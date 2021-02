Când va fi operată Camelia Mitoșeru?! Anunțul de ultima oră făcut de Mihai Mitoșeru: "Mama se va opera..."

feb 1, 2021 Autor: Adriana Raiciu

Mihai Mitoșeru a declarat când va fi operată Camelia Mitoșeru, mama lui. În urmă cu doar câteva ore, prezentatorul de televiziune șoca o țară întreagă cu un anunț. Mama omului de televiziune a primit un diagnostic crunt și are mare nevoie de sânge.

Totuși, la scurt timp după acest anunț dureros, Mihai vine și face declarația momentului.

Când va fi operată Camelia Mitoșeru?!

Se pare că mama lui va ajunge în perioada următoare pe masa de operație.

Mihai Mitoșeru trece prin momente dificile, după ce a aflat faptul că mama lui se confruntă cu grave probleme de sănătate. În urmă cu scurt timp, prezentatorul a postat pe conturile lui de socializare un mesaj, în care își ruga cunoscuții să doneze sânge pentru cea care i-a dat viață.

La scurt timp, vedeta a declarat faptul că a reușit să strângă sângele de care mama lui avea nevoie.

”În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că s-a strâns tot sângele de care aveam nevoie, chiar mai mult, cred. O să încep cu începutul, foarte repede. Nu suntem niște persoane care să ne victimizăm, nu am vrut să ne spunem problemele personale pentru că nu este normal. La televizor sau în public râdem și glumim și atât”, a spus inițial prezentatorul.

Ulterior, Mihai a ținut să le mulțumească tuturor persoanelor care s-au implicat și care au ajutat-o pe Camelia Mitoșeru.

”Acum vreo două luni de zile am aflat că mama are o tumoră beningnă, meningiom se numește, cu care nu se poate trăi, adică trebuie operat. O tumoră destul de mare. Normal că ne-am speriat, după care am acceptat situația, după care am început să vedem ce trebuie să facem. Azi de dimineață trebuia să se opereze mama. Problema este că în România este o mare lipsă de sânge, nu există sânge la centrele de hematologie și a trebuit să facem un apel public, de data aceasta, pentru că era nevoie. Și practic am apelat la toți prietenii pe care îi am, pe unii nici nu îi cunosc. Vreau să le mulțumesc tuturor, nici nu știu cu cine să încep.

O să încep cu Oana Roman pentru că ea a fost lângă mine și pratic ea a vorbit în locul meu cu multă lume, ea a ținut legătura și cu presa. Le muțumesc actualilor colegi și foștilor colegi, le mulțumesc celor care au distribuit mai departe și bineînțeles, celor care au donat. Le mulțumesc fetelor de pe Instagram, Cristinei Ich, Alinei Ceușan și multora care au postat, sunt foarte mulți care au fost lângă noi. Le muțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje, celor care m-ați sunat, sunt prieteni care au fost și au donat sânge, sunt oameni care urmau să se ducă mâine, dar nu mai este nevoie. Știu că românii sunt săritori, dar nu mă așteptam să fie atât de buni”, a mai adăugat Mihai Mitoșeru.

Totodată, Mitoșeru mai declară faptul că mama lui se va opera miercuri și speră ca intervenția să fie în regulă și se întoarcă cu bine acasă.

”Vă mulțumesc din suflet! În momentul ăsta s-a strâns sânge, mama se va opera miercuri și sper ca totul să fie în regulă pentru că așa vrea Dumnezeu, simt asta, mi-a demonstrat asta începând cu ziua de astăzi, prin voi. Vă mulțumesc din suflet”, a mai spus Mihai Mitoșeru pe rețelele de socializare.