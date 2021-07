Când va începe noul sezon „X Factor”. Producătorii de la Antena 1 au anunțat data difuzării sezonului 10

Juriul de la „X Factor” [Sursa foto: Captură YouTube] 15:57, iul 27, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Unul dintre cel e mai îndrăgite show-uri de talente din România va fi difuzat în curând la TV. Este vorba de X Factor, prezentat de Răzvan Simion și Dani Oțil, care promit că noul sezon va fi unul plin de surprize.

Când începe sezonul 10 X Factor de la Antena 1

Filmările pentru noul sezon al show-ului de talente „X Factor” au început! Potrivit unui mesaj postat pe pagina de Instagram a emisiunii, sezonul 10 va putea fi urmărit din septembrie pe Antena 1, iar prezentatorii emisiunii, Răzvan Simion și Dani Oțil, au promit că aceast sezon va fi mai bun decât sezonul 9.

„În primul rând, anul trecut, X Factor s-a făcut în doar câteva țări din lume, ceea ce este extrem de important, iar dacă ne-a ieșit sezonul cu numărul nouă într-un an de pandemie, ciudat, «X Factor» 10 sigur ne va ieși și mai bine”, a spus Dani Oțil.

Filmările pentru sezon 10 „X Factor” de la Antena 1 sunt în plină desfășurare, dar asta nu a oprit-o pe jurata de la X Factor, Loredana Groza să ne spună cât de intense sunt momentele petrecute pe platoruile de filmare, și faptul că vom avea parte de multe surprize.

Loredana Groza[Sursa foto: Instagram]

„A fost intens, wow. Intens e primul cuvânt care îmi vine în minte. După asta – neașteptat – pentru că am găsit niște voci și niște personalități… Nu vreau să divulg până nu începe show-ul. Dar am o echipă trăsnet. Și chiar o spun fără să am nici cea mai mică teamă, că am găsit mai mult decât credeam că o să găsesc și asta mi se pare incredibil pentru că universul mi-a răspuns și mi-a trimis ceea ce nu visam”, a spus jurata.

Tot în toamnă vom putea urmări la Antena 1 și sezonul 4 al emisiunii Asia Express, pentru care filmările au ajuns la final.

