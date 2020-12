Când va naște Gina Pistol. Anunțul așteptat de toata lumea

Gina Pistol și Smiley urmează să devină părinți în viitorul apropiat. Sarcina frumoasei prezentatoare TV a fost una dintre cele mai așteptate vești ale anului 2020. Cei doi amorezi au ascuns sarcina timp de câteva luni, însă în spațiul public apăruseră zvonuri conform cărora blondina ar aștepta un copil.

Într-un final, Smiley și Gina s-au hotărât să spună lucurilor pe nume și au făcut un video foarte emoționant, prin care și-au spus povestea de iubire și au anunțat că vor avea un copil.

Când va naște Gina Pistol

Frumoasa prezentatoare TV va naște în luna februarie a anului viitor. Smiley și Gina urmează să devină părinți de fetiță, însă nu s-au hotărât ce nume va purta micuța.

”Ne gândim și la nume din când în când. Până acum avem numai nume la mișto. La mine în familie o să fie prima fată. La noi au fost numai băieți. Mama este foarte bucuroasă că în sfârșit avem o fată în familie”, a declarat Smiley.

Totodată, Gina Pistol a recunoscut că nu prea mai are pofte, însă ar mânca oricând ceva acru. ”Eu nu prea am pofte acum, adică aș mânca oricând ceva acru – aș bea borș, fresh-uri de grepfruit și de lămâie – dar m-am gândit tot drumul spre casă, o oră și ceva, la hummus cu albuș de ou prăjit și cu o salată de roșii și de castraveți”, a mărturisit Gina Pistol, pe contul său de Instagram.

Gina Pistol[Sursa foto: Instagram]

De altfel, celebrul artist a mai povestit că a avut mari emoții atunci când a mers la ecograf, unde și-a văzut fetița.

”Eram pregătit să filmez, dar am uitat, am uitat să fac tot. Nu mi-e teamă de absolut nimic. Aștept să văd ce o să se întâmple. Sunt convins că tot ceea ce voi trăi va fi ceva nou, cu siguranță și sunt entuziasmat să primesc ce se va întâmpla în viitor, să primesc această fetiță a noastră cu brațele deschise. Habar nu am, nu știu la ce să mă aștept”, a explicat Smiley, în cadrul unei emisiuni TV.