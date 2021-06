Când va naște Nicole Cherry. Vedeta este însărcinată cu primul ei copil

Nicole Cherry 18:40, iun 16, 2021 Autor: Loredana Dobre

Nicole Cherry în vârstă de 22 de ani este însărcinată cu primul ei copil. Cântăreața este în culmea fericirii pentru că va aduce pe lume o fetiță.

Nicole Cherry și Florin Popa formează un cuplu de peste trei ani de zile, iar în prezent sunt mai uniți ca niciodată. Cei doi vor deveni părinți pentru prima oară în câteva luni.

Artista i-a făcut o dedicație emoționantă pe contul de Instagram, în care îi mărturisește cât de mult îl iubește. „Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele.

De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea. Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati", a scris Nicole Cherry.

Când va naște Nicole Cherry

În doar câteva luni, Nicole Cherry va aduce pe lume o fetiță. Artista le-a dezvăluit fanilor ce probleme a întâmpinat până în acest trimestru de sarcină. Deși nu se confruntă cu dificultăți majore, viitoarea mămică susține că obosește mai repede decât în mod normal.

„Eu sunt foarte obosită. Am muncit mult astăzi și chiar am nevoie de o pauză, dar sunt fericită că am terminat tot ce mi-am promis. Aproape tot. Mai am un pic de treabă la laptop”, le-a mărturisit Nicole fanilor.

Nicole Cherry este însărcinată în trei luni și va naște în preajma zilei sale de naștere, în decembrie 2021. Părinții artistei au fost încântați să afle că vor avea un nepoțel. „Părinții mei s-au bucurat foarte mult! Am cei mai fantastici părinți, care sunt alături de mine si mă susțin necondiționat”, a spus Nicole Cherry.

Cum se înțelege Nicole Cherry cu părinții iubitului ei

Nicole Cherry și Florin Popa trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și urmează să devină părinți. De curând, cântăreața a dezvăluit ce relație bună are cu părinții iubitului ei, despre care spune că sunt oamenii foarte buni.

„Mă înţeleg foarte bine cu viitorii mei socri. Pe ai mei părinți, el îi cunoştea dinainte să fim noi împreună. Lui i-a fost uşor să se acomodeze. Nici mie nu mi-a fost greu, pentru că are nişte părinţi foarte cumsecade. Mă simt bine în compania lor”, mărturisea Nicole Cherry.