Când va redeschide Pescobar restaurantul din Herăstrău! Paul Nicolau ne-a dat toate detaliile: "Facem chiar mai mult decât ni s-a cerut" | EXCLUSIV

În urmă cu două săptămâni, ANPC a închis restaurantele lui Pescobar, în urma unor controale în care au fost descoperite mai multe nereguli.

Celebru în mediul online, Paul Nicolau a ținut prima pagina a tabloidelor în ultimele săptămâni.

Inspectorii ANPC au decis ca locația din Herăstrău să fie închisă pentru 12 luni, iar acum afaceristul este nevoit acum să remedieze toate problemele pentru a putea redeschide. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Paul Nicolau și au aflat cam în cât timp ar putea restaurantul din București să primească clienți.

Afaceristul ne-a dezvăluit că este în plin proces de remediere a tuturor problemelor și susține că a făcut inclusiv modificări în plus față de cele impuse de ANPC. Paul Pescobar mai are însă câteva planuri mărețe pentru următoarea perioadă și este decis să deschisă un nou local în Herăstrău, foarte aproape de cel închis de ANPC. Aici afaceristul are în plan se le servească oamenilor doar Sushi, iar potrivit informațiilor apărute în spațiul public, investiția ar fi de trei milioane de euro.

Când urmează să redeschidă Pescobar restaurantul închis de ANPC

Recent, trei dintre cele patru localuri pe care le deține Paul Pescobar au fost închise de ANPC, în urma controalelor ANPC. Dacă la Timișoara problemele s-au rezolvat mai rapid, locația din Herăstrău este încă închisă.

În locația lui Paul Nicolau din Herăstrău au fost găsite mai multe nereguli, astfel că inspectorii ANPC au decis să-i suspende activitate pentru 12 luni. În mediul online a pornit astfel un întreg schimb de replici între afacerist și Horica Constantinescu, șeful ANPC, iar Pescobar s-a oferit, mai în glumă mai în serios, să și angajeze foști inspectori ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor să lucreze în restaurantele sale.

Acum, Paul Nicolau își remediază problemele și WOWbiz.ro a aflat și cât ar mai dura până când ar urma să redeschidă restaurantul din Herăstrău. Pescobar estimează că ar mai dura cam o săptămână până când va putea să primească clienții.

"Preconizăm noi că într-o săptămână e gata și îi vom da drumul. Se rezolvă problemele și se redeschide. Remediem tot ce ni s-a cerut, chiar facem mai mult decât ni s-a cerut și vom redeschide", a mărturisit el, pentru WOWbiz.ro.

Pescobar, planuri mari ca să își extindă afacerea

Paul Nicolau nu își dorește însă să se oprească aici. Pescobar are planuri mari și pe viitor. Acesta a mai achiziționat o locație pe malul Lacului Herăstrău și a început toate demersurile pentru renovarea și pregătirea viitorului restaurant care îi va purta chiar și numele.

Potrivit Cancan, investiția s-ar ridica la trei milioane de euro. Pescobar ne-a dezvăluit că acolo ar urma să se servească sushi. Dincolo de asta, afaceristul a mai povestit în mediul online că își dorește să deschisă și o piață de pește în București, proiect pe care l-a și început în trecut, însă care nu ar fi funcționat mai mult din cauza locației.

"Mereu mi-am exprimat planurile. O să fac Pescobar Sushi and More, nu mai este un secret! Lucrările sunt în derulare și în maxim o lună estimez că dau drumul", a mărturisit Paul Nicolau, pentru WOWbiz.ro.

Horia Constantinescu, primele declarații despre scandalul cu Pescobar

În urmă cu doar câteva zile, Horia Constantinescu a făcut o serie de precizări cu privire la toate discuțiile referitoare la el și la Pescobar. Președintele Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorului a mărturisit că inclusiv mama lui Paul Nicolau a discutat cu el în urmă cu câteva luni și i-ar fi cerut să aibă clemență că vor rezolva neregulile descoperite în luna iunie.

"Mama domniei sale, ca orice mamă cred încărcată de emoție, a solicitat să avem clemență că va remedia, se va ocupa, să nu luăm, deja vorbim de a treia măsură draconică. Vorbim de finalul lunii iunie, când aceasta a făcut o serie de promisiuni (…) El a făcut curățenie și noi i-am oferit posibilitatea pentru a nu știu câta oară șansa să redeschidă. Eu i-am spus la audiență: Domnule singurul lucru care mă face să am o oarecare înțelegere este entuziasmul pe care îl ai în a-ți promova afacerea.

Am vorbit și cu mama lui să urmărească îndeaproape, dânsa sugerând-mi că nu prea se face înțeleasă de către fiu cu privire la investiții", a declarat Hora Constantinescu recent, în cadrul unui podcast.

