„Când vei citi acest mesaj, nu voi mai fi” Cristian, directorul unei școli din Tecuci, a murit după ce a intrat cu mașina într-un TIR. A lăsat în urma sa un băiețel

Cristian Stănilă, în vârstă de 37 de ani, a avut parte de un destin tragic! Tânărul și-a încheiat socotelile cu viața într-un mod cumplit, intrând cu mașina într-un TIR, după ce a intrat pe contrasens. Din primele detalii privind acest caz, Cristian a fost strivit de două autocamioane.

De asemenea, persoanele care au fost martore la întreaga tragedie susțin că tânărul ar fi depășit neregulamentar și a intrat frontal într-un autotren înmatriculat în Turcia. Totodată, pentru a evita coliziunea, șoferul celuilalt TIR a tras dreapta de volan și s-a răsturnat.

„Vineri, la ora 18:00, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier pe E 85, intersecţia Ciorani cu Pufeşti, cu un autoturism şi două tiruri implicate. La solicitare s-a deplasat două echipaje SAJ de urgenţă tip B2, un echipaj SMURD de prim ajutor şi un echipaj de descarcerare. La accident se identifică trei victime, doi cetăţeni turci, şoferii tirurilor implicate, conştienţi, care nu au necesitat îngrijiri medicale. Şoferul autoturismului implicat, în vârstă de 37 ani, a fost găsit încarcerat, fără semne vitale, cu leziuni incompatibile cu viaţa”, a declarat purtătorul de cuvânt al SAJ Vrancea.

Cristian a încercat să-și ia viața și în urmă cu un an

Cristian Stănilă ar fi încercat să-și ia viața și în urmă cu un an. La momentul respectiv, bărbatul a scris un mesaj de rămas bun în mediul online pentru fiul lui, Ștefi, în care își cerea iertare că nu a fost un tată bun.

Tot atunci, apropiații lui Cristian au tras o sperietură serioasă și au început să-l caute, însă ulterior, tânărul a revenit și le-a transmis că, de fapt, nu a postat el mesajul.

Cu toate acestea, însă, din nefericire, vineri și-a pus capăt zilelor, dar înainte de a recurge la gestul necugetat, acesta a lăsat un mesaj pentru fosta lui soție. Bărbatul ar fi suferit în urma unor alegeri nepotrivite pe care le-a făcut în trecut.

„Când vei citi acest mesaj…nu voi mai fi…vei afla că am făcut accident cu un TIR…Asta trebuie să ştie Ştefi de acum încolo…tati e un înger care îi va veghea de sus….Nu am putut trăi cu ideea că l-am abandonat la 3 ani şi ceva….nu m-am împăcat niciodată cu asta….ultimii 2 ani au fost groaznici ….fără prieteni, fără un loc unde să îl numesc acasă…fără o familie …da…Acea femeie m-a omorât cu adevărat …ţi-am lăsat toţi banii transferaţi în cont 300 milioane am transferat pentru Ştefi…să nu ştie nimeni….atât mai am…să te desurci o perioadă cu Ştefi…nu am fost un tată bun pentru Ştefi în ultimii 2 ani…merita un om care să îi fie alături zi de zi…am pierdut multe momente când puteam fi lângă el…am fost de atâtea ori apăsat şi nervos când era cu mine…el voia doar să se joace şi eu nu eram în stare să îi ofer asta…ai grijă de puiul nostru…am încredere în Cosmin că va fi lângă voi…te iubesc Ştefi. Să faci rost de certificatul de deces şi să îi faci lui Ştefi pensie de urmaş” , este mesajul pe care bărbatul l-a trimis fostei soții.

Cristian Stănilă [Sursa foto: Facebook ]