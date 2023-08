„Când viața voastră va fi un exemplu” Claudia Florescu i-a pus la punct pe cei care i-au aruncat cuvinte grele după emisiune. Nu s-a mai abținut, când a văzut ce spun unii despre ea pe internet

In articol:

Claudia Florescu nu a mai putut să tacă și a reacționat în mediul online, după ce s-a lovit de un val de critici din partea celor care o urmăresc.

Claudia Florescu, reacție tranșantă pe rețelele de socializare

Se pare că totul are legătură cu întâmplările care au avut loc în cadrul emisiunii unde ea și partenerul ei, Bogdan Cîrlan , au mers pentru a-și testa relația. Iată ce a spus pe contul ei oficial de Instagram!

Claudia Florescu și Bogdan Cîrlan au devenit cunoscuți în urma participării lor la emisiunea moderată de Radu Vâlcan. Chiar dacă relația dintre lor a avut un parcurs bun în cadrul show-ului până la acest moment, cei care i-au urmărit la TV nu s-au putut să nu arunce cu critici, mai ales în privința brunetei, care a fost aspru judecată pentru gesturile sale. Sătulă de comentariile din mediul online, Claudia a răbufnit.

„Să-mi judecați viața doar atunci când a voastră va fi un exemplu. Și când viața voastră va fi un exemplu, veți realiza că nu mai vreți să vorbiți despre a mea viață”, a scris Claudia Florescu, în cadrul unui InstaStory.

Ce se întâmplă în relația Claudiei și a lui Bogdan Cîrlan?

Pe tot parcursul difuzării emisiunii, Bogdan Cîrlan a precizat în mai multe rânduri că este extrem de îndrăgostit de partenera lui și că își dorește ca la final să o ceară în căsătorie. Chiar dacă bărbatul a dat dovadă de fidelitate, neavând conexiuni cu ispitele, Claudia Florescu a menționat că mai are anumite întrebări la adresa lui. Bogdan Cîrlan, însă, pare că este mai sigur ca oricând pe relația lor.

În cadrul show-ului și-a făcut un tatuaj surprinzător, prin care a demonstrat, încă o dată, cât de puternice sunt sentimentele pe care i le poartă tinerei.

„Mi-am adus aminte că am avut activitatea cu yoga și la sfârșitul activității, când am stat întinși pe spate și ne uitam pe cer, mi-a venit Claudia în minte și am văzut eu ceva, am simțit eu ceva. Am zis că ăsta e momentul în care eu trebuie să-mi tatuez. Foarte tare, jur! Sunt și încântat, și emoționat... le am pe toate”, a spus Bogdan Cîrlan, în cadrul emisiunii .

