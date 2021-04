Când vor fi externați Alexandru Arșinel și soția sa din spital! Noi detalii despre starea de sănătate a actorului: „Ne simțim ca niște oameni bolnavi”

In articol:

Alexandru Arșinel și soția sa s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2 chiar la aproximativ două luni după ce s-au imunizat anti-COVID. Au făcut vaccinul în speranța că vor avea protecție în fața bolii, dar iată că tot au ajuns la spital din cauza infecției.

Totuși, spun medicii, faptul că s-au vaccinat i-a ajutat să facă o formă mai ușoară de COVID-19 și astfel nu au întâmpinat complicații.

Actorul a oferit noi detalii despre sparea sa de sănătate, dar și a soției sale, chiar de pe patul de spital! Iată cum se mai simt, de când sunt în spital și când vor putea pleca acasă!

Alexandru Arșinel și soția sa[Sursa foto: Facebook]

Alexandru Arșinel: „Ne simțim ca niște oameni bolnavi”

El și Marilena Arșinel, soția sa, sunt deja de cinci zile internați la Spitalul Matei Balș din Capitală, după ce, din nefericre, s-au infectat cu coronavirus. Alexandru Arșinel a dezvăluit că nimeni nu i-a spus că este posibil să mai facă boala dacă s-a imunizat, însă medicii l-au înștiințat că datorită vaccinului anti-COVID a dezvoltat o formă ușoară, fără complicații respiratorii.

Citeste si: Doliu în lumea muzicii: omul care a compus pentru Celine Dion și Bonnie Tyler a murit – FOTO, VIDEO- bzi.ro

Mai mult, cadrele medicale i-au mai dat o veste bună. Se pare că Alexandru Arșinel și soția sa vor petrece Paștele acasă, căci urmează să fie externați!

Citeste si: Alexandru Arșinel se mai îmbogățește cu 100.000 de euro, în acest an! Actorul, supărat pe cei care spun că are pensia prea mare! EXCLUSIV

„Ne simțim ca niște oameni bolnavi. Suntem de cinci zile în spital. Medicii mi-au promis că voi petrece sărbătorile acasă. E o formă, ei zic mai ușoară, din cauză că am făcut vaccinurile. Ne-am vaccinat în urmă cu două luni, cam așa, o lună jumătate. Nu mi-au spus că este posibil să mai fac acest virus după vaccinare. Asta e. Nu așa a fost? Nu asta s-a spus? Nu am crezut. Nu am crezut că voi trece prin așa ceva”, a declarat Alexandru Arșinel, la un post de televiziune.

Alexandru Arșinel, apel către români

Actorul are 81 de ani și de-a lungul timpului a avut grave probleme de sănătate. Cea mai grea procedură chirurgicală la care a fost supus a fost transplantul de rinichi, iar în urmă cu ceva timp, aceasta a fost diagnosticat cu diabet, o boală care poate da complicații în combinație cu coronavirusul, însă vaccinul a împiedicat orice complicație în cazul său.

Acum, Alexandru Arșinel face un apel către toți cetățenii din România, să nu creadă că boala este o joacă și să respecte toate măsurile de prevenție pentru a nu se infecta.

Citeste si: Alexandru Arșinel și soția sa au fost infectați cu virusul COVID-19: "Nu ne simțim bine"

„Să stai în casă, în vremurile astea, chiar nu mai e o copilărie, ci un lucru pe care trebuie să îl iei în serios, pentru că viaţa e foarte importantă acum, atât cât o avem”, mai explicat actorul.