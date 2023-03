"Cânta ca mine, îmi urmărea fiecare mișcare" Jean de la Craiova scoate la lumină detalii neștiute despre relația cu Florin Salam! El l-a inițiat în lumea muzicii pe celebrul manelist

In articol:

Jean de la Craiova este printre cei mai iubiți și apreciați cântăreți din țara noastră. Piesele lui artistului ajung în scurt timp adevărate hit-uri. De fiecare dată când apare, Jean de la Craiova este tot timpul cu zâmbetul pe buze.

Jean de la Craiova, mentorul lui Florin Salam

Jean de la Craiova a fost invitat în emisiunea lui Adiță Voicu, Fiță cu Adiță, și a vorbit despre viața sa profesională, dar și cea personală. Artistul a dezvăluit că i-a fost mentor lui Florin Salam în ceea ce privește cariera muzicală și l-a lăudat pentru show-urile pe care le face. L-a dat drept exemplu și a vorbit ca un profesor mândru.

"Florin Salam a stat sub aripa mea 10 ani de zile, cânta ca mine, îmi urmărea fiecare mișcare. Un băiat care a știut să ia ce e mai bun de la fiecare lăutar în parte, a făcut un rezumat și a strâns doar ce e bun. Și cu ce a completat el și ce a inventat, a ieșit ceva bun, frumos. L-am simțit de mic, de când mergea cu mine la toate cântările. În primul rând, știe să așeze oamenii când intră pe scenă. Felul de a vorbi, îi așază, îi dresează, îi cumințește și le exprimă prin ce spune ceea ce trebuie să facă pe parcursul petrecerii. Ne iubim, am venit, toată familie suntem uniți, aici, vreau să ne simțim bine în seara asta, blabla.. Și atunci când ai cântat despre ce ai vorbit, deja ei se pupă, dau noroc, îți mai dau și ție 3 lei, 5 lei și ai unit toată mulțimea. Așa e Florin Salam, e un geniu! Este dar de la Dumnezeu! E deștept, așa trebuie făcut. E un exemplu de urmat.", a declarat Jean de la Craiova.

Cum a luat naștere numele de Jean de la Craiova?

Jean de la Craiova este doar un nume de scenă, însă cu toții se întreabă cum a luat naștere. Manelistul a spulberat misterul și a povestit cum a ajuns să se numească așa. Înainte i se spunea Cartuș sau Jenel Craioveanu.

"A fost o întâmplare, dar cred că nu am făcut de râs Craiova. În 1990 se înființaseră celebrele spectacole Miss Piranda, pe afiș era un idol de-al meu, Anghel de la Craiova. El lipsea în perioada aia, iar eu cântam cam în genul ăla, încercam să imit vocea aia frumoasă și stilul oltenesc. Eram cam singurul cu un stil mai aparte. Am fost invitat și au zis să îmi zică Jean de la Craiova. Pe atunci mi se zicea Cartuș. Jenel Craioveanu era prea răzgâiat așa. Am cântat într-o sală mare și așa mi-a rămas. Eu mă mândresc cu Craiova și cred că și ei se mândresc cu mine.", a mărturisit Jean de la Craiova, la Fiță cu Adiță.

