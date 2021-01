Cântăreața celebră, abuzată de propriul tată! ”Mă bătea până mă scăpam pe mine. Dădea în mine ca un animal”! Rodica Mitran e acum dependentă de anti-depresive

Rodica Mitran, una dintre cele mai frumoase cântărețe de muzică populară din zona Olteniei, trăiește de zeci de ani cu traume incredibile pe care le are din cauza tatălui ei.

Rodica Mitran a dezvăluit că suferă de depresie și e dependentă de medicamente. După ani întregi de mers la psiholog și psihiatru, cântăreața încă are în fața ochilor ei imagini traumatizante din copilărie și adolescentă.

Rodica Mitran: ”Mă bătea cu cureaua de la motopompă”

Rodica Mitran a fost bătută, abuzată și a privit cum tatăl ei îi înjunghie mama sau o bate cu pumnii și picioarele. De asemenea, același părinte abuziv a fost la un pas să-i omoare copilul nou-născut. ”În fiecare seară îmi vin amintirile neplăcute. Nu pot să uit bătăile și umilințele. Asta deși iau medicamente, nu pot să mă liniștesc”,a povestit Rodica Mitran la Etno TV.

Rodica Mitran nu și-a revenit complet din traumele copilăriei

”Nu am fost un copil iubit și dorit, nici eu și nici frații mei. Am avut parte de abuzuri grave, mai ales emoționale. Am fost bătută până mă scăpam pe mine, s-a întâmplat de mai multe ori acest lucru. Mă bătea cu cureaua de la motopompă. Dădea în mine ca un animal”, a povestit Rodica Mitran la emisiunea ”Folclorul sub lupă”.

Rodica Mitran: ”A vrut să-mi omoare copilul de un an”

Interpreta spune că atunci când se gândește la copilărie îi vin în cap nu doar abuzurile ci și sărăcia în care a crescut. Din cauza situației sociale, cei mici erau obligați să muncească cot la cot cu mama lor, în timp ce tatăl lor dormea. ”Munceam și eu în vacanțe, eram obligați de tata. Noi munceam cu mama și tata stătea și dormea. A fost extrem de degradant, umilitor, am încasat multă bătaie”,a mai spus Rodica.

Momentul în care interpreta a reușit să-și înfrunte părintele a fost tot într-o situație limită. Atunci, tatăl Rodicăi Mitran a vrut să-i omoare fiica, așa cum

afirmă chiar artista.a mai spus Mitran.

Rodica Mitran: ”Am văzut cum tata băga cuțitul în mama”

”În urmă cu puțin timp mi-am întrebat mama de ce a fost așa viața noastră, mama a ridicat din umeri. Am trăit atunci o nouă dezamăgire. Mă așteptam să-mi spună că îi pare rău. Am vazut cum tatăl meu băga cuțitul în mama, i-a dat cu pumnul de i-a indoit nasul”, a dezvăluit, printre lacrimi, cântăreața de muzică populară din zona Olteniei.

Rodica Mitran a fost bătută în copilărie

În fine, solista spune că a avut momente în care a vrut să se sinucidă , inclusiv în copilărie. ”Am avut momente în care am vrut să mă sinucid. S-a întâmplat și când eram copil și când eram mai tânără. Am făcut multă terapie în viața mea și psiholog și la psihiatru. Am luat și iau și acum medicamente pentru depresie”,a mai spus Rodica Mitran.