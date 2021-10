Cântăreața Dodo a depus plângere împotriva celui cu care urmează să aibă un copil! Liviu ar fi amenințat-o pe viitoarea mămică: ”Nu mă lasă în pace”

In articol:

Cântăreața Dodo a trecut prin momente foarte grele, de când este însărcinată. Vedeta a ajuns pe patul de spital, fiind infectată cu coronavirus. A reușit să treacă peste toate greutățile, cu ajutorul familiei sale care a fost mereu lângă ea. Mai este puțin și artista îl va strânge la pieptul ei pe micuțul Patrick.

Dodo este o mamă singură, de când s-a despărțit de iubitul ei, Liviu. Acum, ies la iveală mai multe detalii controversate din cuplul ce a existat odată.

Liviu a dezvăluit, la un post de televiziune, că Dodo încă îl mai caută, pentru a se împăca cu el: ” Am primit un mesaj de la ea acum câteva zile în care îmi spune ca vrea sa se împace cu mine, iar la câteva zile s-a dus la poliție și a depus plângere pe motivul că eu am amenințat-o".

Pe de altă parte, cântăreața spune că nu este adevărat nimic, susținând că a fost amenințată, atât fizic, cât și verbal de fostul ei partener de viață. ” Eu am depus plângere împotriva lui Liviu pentru că de câteva luni de zile sunt amentinata fizic, cât și verbal. Nu ma lasă în pace, deși l-am rugat să nu mă mai caute. Eu am dovezi în această privință și le-am prezentat autorităților”, a spus aceasta, la Antena Stars.

Bărbatul confirmă spusele cântăreței, însă spune că acele amenințări sunt foarte vechi, de când s-au despărțit ei prima dată. ”Da, este adevărat. Sunt niște amenințări, dar sunt foarte vechi, de când ne-am despărțit prima dată. Ea este supărată acum pentru că eu nu mai vreau să mă împac cu ea. Nu mai exista nicio șansă de împăcare între noi”, a mai spus acesta.

Dodo nu vrea să mai audă de tatăl copilului ei

Artista nu vrea să mai aibă vreo legătură cu Liviu, tatăl copilului ei și spune că nu i-a trimis niciun mesaj de împăcare acestuia. ” Sunt niște lucruri despre care nu am vrut sa se vorbească până în prezent. Eu am multe alte lucruri de făcut decât să stau sa ma cert cu Liviu. Eu am declarat și în online că nu mai vreau sa am nicio treaba cu el, am vrut sa încheiem aceasta relație frumos pentru că este un copil la mijloc. Eu nu am trimis niciun mesaj de împăcare către el, ba din contră Liviu mi-a trimis mesaj”, a mai spus Dodo, într-o emisiune TV.