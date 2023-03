Cântăreața Holy Molly și-a spus povestea pentru WOWbiz! Artista se confruntă cu depresia, dar nu o împiedică să își trăiască visul: "Vreau să fiu o femeie puternică" | EXCLUSIV

In articol:

Holy Molly este una dintre artistele care a făcut senzație anul acesta, însă puțini sunt cei care știu că în viața ei a existat și o dramă.

Holy Molly, totul despre depresia cu care se confruntă

Holy Molly s-a bucurat de un succes uriaș cu piesa Ploua, hitul alături de Tata Vlad de la B.U.G. Mafia făcând senzație peste tot. Piesa a ajuns extrem de ușor la inimile românilor și a ajuns rapid să rupă totul de pe YouTube, ajungând la 21 de milioane de vizualizări în doar șase luni.

Holy Molly a recunoscut că nu e totul roz în viața ei. Are momente depresive, dar fac parte din dezvoltarea ei și încearcă să fie cea mai bună versiune a ei zi de zi. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz, artista și-a spus povestea.

"Sunt într-un continuu proces de învățare a vieții, a propriei persoane, a lumii de care sunt înconjurată. Personal, nu cred că pot să ai o viață 100% liniștită, fără momente de genul. Sunt de părere că momentele respective sunt absolut necesare în viața noastră și încerc pe cât posibil să le îmbrățișez și să învăț cum să mă descurc în ele, pentru că vreau să fiu o femeie puternică, nu o femeie timidă.", a declarat Holy Molly, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Holy Molly și colaborarea cu Tata Vlad

Piesa care a propulsat-o către succes a fost "Plouă". Holy Molly a cântat-o împreună cu Tata Vlad, unul dintre membrii trupei B.U.G. Mafia. Artista ne-a dezvăluit cum a luat naștere hitul și cum au ajuns cei doi să colaboreze.

"Colaborarea noastră a fost foarte întâmplătoare. „Plouă” a fost scrisă într-o tabără de muzică și am zis cu toții, în glumă: „Wow, cum ar fi ca pe strofa a doua să intre Tata Vlad?”. O lună mai târziu, piesa i-a fost trimisă lui Tata Vlad, iar el a acceptat, pentru că i-a plăcut foarte mult. Este un om care m-a surprins într-un mod foarte plăcut, un om care mi-a dat niște sfaturi și mi-a oferit niște lecții foarte frumoase. Un om pe care îl admir pentru cât de mult își respectă și își iubește fanii.", a mărturisit Holy Molly, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Artiștii cu care vrea Holy Moly să colaboreze

Cântăreața are o listă cu artiști pe care îi vrea neapărat cu ea pe scenă, dar și una cu cei cu care a colaborat și ar mai face-o. Holy Molly ne-a vorbit despre celebritățile care o inspiră.

"Tot spun asta mereu când sunt întrebată. Îl admir foarte mult pe Guess Who și mi-ar plăcea să cânt cu el. De asemenea, îmi place foarte mult Feli, Carla’s Dreams. Sunt foarte mulți artiști. Cred că industria muzicală românească este plină de artiști extrem de talentați, cu care nu doar că mi-ar plăcea să cânt, cât mi-ar plăcea să-i cunosc, să-i văd creând. Doar atât. Nu există cineva cu care nu am rezonat. Poveștile noastre, ale oamenilor care fac parte din același domeniu, sunt fie foarte asemănătoare, fie povești cu care poți să rezonezi și cumva ne înțelegem foarte bine și ne susținem foarte bine reciproc. The Motans este un artist cu care vibrez enorm de mult, de câte ori ne vedem, în orice context și un om pe care îl admir foarte, foarte tare.", a mai spus Holy Molly, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

