Cântăreața Mira este pe cai mari! Cât costă bolidul de lux pe care și l-a luat. Nu orice vedetă conduce o astfel de mașină

In articol:

După ani de muncă, Mira și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe. Cunoscuta cântăreață și-a dorit o Tesla, una dintre cele mai râvnite dar si extrem de scumpe mașini de pe piață. Mașina a fost testată de Mira acum câteva luni, însă nu era în plan pentru artistă să o primească atât de repede.

Timpul a trecut, iar Levi Elekes, iubitul ei, a surprins-o pe aceasta într-un moment în care nu se aștepta cu cheia mașinii. Plină de emoții, Mira a izbucnit în lacrimi de fericire pentru că visul ei a devenit realitate, după multe sacrificii și nopți nedormite.

„Noul membru al familiei. Super recunoscătoare pentru tot. Am plâns de fericire când am condus-o astăzi fiindcă am realizat ca in urma muncii am reușit sa fac cam tot ce mi-am dorit vreodată. Nu uitați ca după munca… și răsplată”, a declarat Mira.

Mira și noua ei mașină, Tesla [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cine este Călin Hagima, soțul Roxanei Nemeș. "Mă gândesc întâi la el și apoi la mine în tot ceea ce fac”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cât valorează bolidul de lux al Mirei

Nu multe vedete își permit mașina pe care Mira și-a cumpărat-o, un automobil al viitorului creat de legendarul Elon Musk, Tesla Model 3 Performance, prețul de pornire depășind cu mult 100 de mii de euro.

Primul proprietar român al unei astfel de Tesla a fost George Buhnici, care a cumpărat-o din Germania, de la un dealer local.

Citeste si: „Alexia ar fi de acord cu așa atingeri?” Mira și Mario Fresh, atingeri suspecte în mediul online! Filmulețul cu care și-au băgat fanii la bănuieli

Cine s-a mai urcat în mașina artistei

Printre norocoșii care s-au urcat în noua mașină a Mirei se enumera Levi și mama ei. Dacă Levi a fost extrem de fericit pentru alegerea făcută de artistă, mama ei nu a fost prea încântată, spunând că i s-a făcut rău și nu o să se mai urce

niciodată în mașină cu fata ei.

Fanii Mirei au fost amuzați de reacțiile mamei ei și au spus în comentarii că au râs cu lacrimi. Printre sutele de comentarii se regăsește și cel al lui Sore care spune că o adoră pe mama Mirei.