Cântăreața Nicola, rănită într-un autobuz din București: "Eu eram umflată. Am simțit că mi s-a zdruncinat creierul"

Nicola, o îndrăgită artistă de la noi, a fost rănită într-un mijloc de transport din Capitală. Cântăreața susține că ar fi putut trece cu vederea peste incident, însă a fost revoltată de ce a urmat, mai precis de atitudinea șoferului.

Nicola, rănită în autobuz: "Am simțit că mi s-a zdruncinat creierul"

Revoltată de situația în care a fost pusă într-un mijloc de transport în comun din Capitală, artista Nicola a decis să ceară sfatul prietenilor din mediul online.

Îndrăgita cântăreață a povestit pe Facebook cum au decurs lucrurile și cum a ajuns să fie rănită într-un autobuz. Mai mult decât atât, Nicola s-a arătat revoltată de atitudinea șoferului care, susține ea, nu și-a cerut nici măcar scuze pentru accident. Din acest motiv, artista le cere prietenilor să o sfătuiască ce este de făcut în această situație.

"Am făcut cunoscut faptul că eu circul destul de des cu mijloacele de transport public în comun și astăzi am avut parte de un episod foarte rău.

Aș fi trecut cu vederea, dacă nu se întâmpla ceea ce a urmat după. Șoferul a pus o frână neașteptată pentru toată lumea din autobuz, toată lumea a venit spre față, acolo unde eram eu, mulți au căzut pe jos. Eu eram umflată, am stat cu gheață pe față ca să nu se învinețească, am simțit că mi s-a zdruncinat creierul, am dat cu fața de geam.

Iar șoferul, care stătea foarte relaxat, nici nu a venit să-și ceară scuze, nu a venit în autobuz să ridice omul de pe jos, iar când i-am spus acest lucru a avut o reacție de nepăsare. El a văzut ce s-a întâmplat, dar cu toate acestea nici măcar scuze nu și-a cerut și oricum doar eu mă certam cu el, nu a intervenit nimeni. Nu știu unde să-l reclam, ce mi-a venit pe moment a fost să postez pe Facebook", a spus artista.